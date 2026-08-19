Reggina, Marchionni e Romairone si presentano alla stampa: ufficiali luogo e data dell’evento

Allenatore e ds della Reggina si presentano alla stampa, parlando per la prima volta alla città a diverse settimane dal loro arrivo. I tempi ristretti della trattativa per il passaggio di proprietà, e l’imminente partenza per il ritiro a Cantalupa, non hanno consentito un incontro prima. Ora il momento è arrivato. “AS Reggina 1914 comunica che domani, giovedì 20 agosto, il Direttore Sportivo Giancarlo Romairone ed il Mister Marco Marchionni saranno ufficialmente presentati in conferenza stampa. L’incontro si terrà a partire dalle 18:00 nella sala conferenze dell’Hotel Torrione, con sede in Via del Torrione n° 67, e sarà riservato esclusivamente agli operatori dell’informazione” si legge nella nota del club.

Negli ultimi giorni una parte di piazza si stava spazientendo rispetto al mancato incontro pubblico di ds e allenatore con la città. Ma se Romairone o Marchionni non hanno parlato finora, non significa che non lo avrebbero fatto. Significa innanzitutto che avevano (hanno) urgenza di lavorare, che la priorità era (è) la costruzione della rosa per il primo e le valutazioni tattiche e sull’organico per il secondo. Adesso parleranno e le curiosità, ovviamente, saranno tante, innanzitutto sul mercato ma anche sull’aspetto tattico.