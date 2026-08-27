Reggina, 8 reti al Catona a tre giorni dall’esordio: doppietta Reis, ma non è l’unico a spiccare

Otto reti e quattro legni a tre giorni dall’esordio in stagione. Questo il resoconto del test congiunto al Sant’Agata tra Reggina e Catona, terminato 8-1. L’allenamento, aperto ai tifosi, ha visto un buon numero di presenti, curiosi di assistere alla sfida. Ma saranno, questi, giorni intensi per la piazza amaranto. Domani sera la presentazione all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” (in diretta su Dazn) e domenica il match di Coppa Italia Serie D contro il Digiesse Praia Tortora. Domenica 6 settembre, invece, l’esordio in campionato, sempre al Granillo, contro il Licata.

Tornando alla sfida di oggi, Marchionni mischia le carte, anche se in alcuni ruoli le scelte sembrano ormai definite: Lancini a guidare la difesa, Acquadro a dominare in mezzo insieme a Rotulo, e Baggi a destra. Nel primo tempo scelto Guida affiancato da Macrí, davanti, per un attacco leggero. Nella prima frazione spicca su tutti Acquadro, già padrone del centrocampo. Detta i tempi, spezza il gioco, verticalizza e realizza anche il rigore della terza rete.

Nella ripresa ovviamente tutti nuovi: Laaribi con Abonckelet e Porcino in mezzo, Alma al fianco di Reis davanti. Nella prima parte della ripresa tante le occasioni ma anche tanti gli errori sotto porta, pure per via di un Pietro Marino – portiere del Catona – in grande spolvero. Poi, però, salgono in cattedra Abonckelet e Reis, che firmano gol e assist. Bel tiro a giro dell’attaccante, che poi propizia la rete di Palmieri con un’accelerazione fulminante e chiude il match con la doppietta. Si è visto anche il nuovo arrivo Jallow, ufficializzato oggi, che però non ha fatto parte della sgambata.

Reggina primo tempo: Lagonigro; Runza, Lancini, R. Girasole; Baggi, Franchini, Acquadro, Rotulo, Toscano; Guida, Macrí.

Reggina secondo tempo: Madia; De Mori (Verduci), D. Girasole, Fazio; Specker, Abonckelet, Laaribi, Porcino, Palmieri; Alma, Reis.

Marcatori:14′ pt Rotulo (R), 16′ pt Guida (R), 33′ pt rig. Acquadro (R), 38′ pt Batata (C), 6′ st Abonckelet (R), 11′ st Alma (R), 24′ st Reis (R), 29′ st Palmieri (R), 45′ st Reis (R).