Reggina, la grande novità per la presentazione di venerdì: l’evento sarà trasmesso su Dazn! Vetrina internazionale per la città | DETTAGLI

La grande novità della Festa Amaranto è di quelle che danno immediatamente la misura della portata dell’evento. La presentazione della Reggina, in programma venerdì 28 agosto all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”, sarà infatti trasmessa in diretta su DAZN, la piattaforma internazionale di streaming sportivo che in Italia trasmette, tra gli altri eventi, le partite di Serie A e Serie B. Per la Reggina si tratta di un ritorno su DAZN dopo tre anni, ma in una veste completamente diversa: non per una gara ufficiale, bensì per un evento capace di portare in primo piano non soltanto la squadra, ma anche Reggio Calabria, il suo lungomare e lo scenario dello Stretto. Una vetrina di grande rilievo che rappresenta anche un altro segnale delle potenzialità del progetto avviato dalla nuova proprietà Lotito, capace di costruire attorno al club un appuntamento destinato ad avere una diffusione ben oltre i confini cittadini.

La Reggina ha annunciato le ultime novità attraverso una nota ufficiale, ponendo l’accento proprio sulla presenza della piattaforma internazionale. “Il countdown sta per terminare. Una città, una squadra, una passione ultrasecolare. Venerdì 28 agosto, all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”, a partire dalle ore 21:30 andrà in scena la Festa Amaranto, co-organizzata dal club con il Comune di Reggio Calabria e la Città Metropolitana di Reggio Calabria. A rendere ancora più speciale la Festa Amaranto, la presenza di DAZN: la celebre piattaforma globale di streaming sportivo trasmetterà live l’evento. Oltre che su DAZN, sarà possibile seguire la diretta anche sui canali social e sul canale Youtube della Reggina, nonché sugli altri broadcaster accreditati.

La serata sarà presentata dal giornalista del TG1 Leonardo Metalli e dal giornalista di DAZN Andrea De Giuseppe. Ad impreziosire ulteriormente il “palco amaranto”, la presenza del cantautore e compositore Raffaello Di Pietro, autore dell’inno “Vai Reggina!”, dello showman Gennaro Calabrese e del narratore comico Santo Palumbo. La Festa Amaranto sarà aperta a tutta la cittadinanza. Un altro grande viaggio sta per cominciare, all’insegna di un legame inscindibile e di nuove pagine gloriose tutte da vivere…”.

Dopo tre anni la Reggina torna sulla piattaforma

Il dato simbolicamente più forte è proprio il ritorno della Reggina su DAZN a distanza di tre anni. Questa volta, però, non sarà il rettangolo di gioco il centro della scena. La piattaforma trasmetterà un evento costruito attorno all’identità amaranto e al rapporto tra la squadra e la città, con una cornice particolarmente suggestiva come quella dell’Arena dello Stretto. La diretta consentirà così di mostrare a un pubblico molto più ampio Reggio Calabria e lo Stretto, trasformando la presentazione della squadra in una vera occasione di promozione del territorio. Un passaggio che va oltre il significato sportivo della serata e che conferisce alla Festa Amaranto una dimensione mediatica decisamente superiore rispetto a una tradizionale presentazione precampionato.

L’appuntamento inizierà alle 21:30 di venerdì 28 agosto e sarà aperto a tutta la cittadinanza. La serata sarà condotta dal giornalista del TG1 Leonardo Metalli e dal giornalista di DAZN Andrea De Giuseppe, mentre sul palco saranno presenti anche il cantautore e compositore Raffaello Di Pietro, autore dell’inno “Vai Reggina!”, lo showman Gennaro Calabrese e il narratore comico Santo Palumbo.

La Festa Amaranto, co-organizzata dal club insieme al Comune di Reggio Calabria e alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, si prepara dunque ad assumere i contorni di un grande evento cittadino. La presenza di DAZN amplifica ulteriormente il significato dell’appuntamento e rappresenta un’altra dimostrazione di ciò che può mettere in moto un progetto ambizioso, capace di riportare la Reggina all’attenzione di una piattaforma internazionale e, insieme al club, di mettere in vetrina l’immagine di Reggio e del suo Stretto.