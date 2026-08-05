Ponte sullo Stretto, Sudano: “passaggio storico, i cantieri sono più vicini”

“Il via libera del Consiglio dei ministri alla dichiarazione dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico per la realizzazione del Ponte sullo Stretto rappresenta un passaggio storico che avvicina ulteriormente l’apertura dei cantieri di un’opera attesa da decenni e troppo a lungo ostacolata da ideologia, pregiudizi e immobilismo di una certa sinistra. Grazie al lavoro del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il Governo mantiene gli impegni presi con i cittadini e porta avanti una visione concreta di sviluppo che restituisce al Mezzogiorno il ruolo strategico che merita. Il Ponte non è soltanto un collegamento tra Calabria e Sicilia, ma il simbolo di un’Italia che torna a investire nelle grandi opere, nella competitività e nella crescita. Si inserisce, inoltre, in un piano senza precedenti di investimenti ferroviari, stradali e autostradali che sta interessando la Calabria, contribuendo a colmare un divario infrastrutturale che per troppi anni ha penalizzato il Sud. Ancora una volta la Lega dimostra che, quando è al Governo, alle promesse fa seguire i fatti: meno burocrazia, più cantieri, più sviluppo e più lavoro per i territori”. Lo dichiara il deputato siciliano e coordinatore della Lega in Calabria Valeria Sudano.