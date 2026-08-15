Ponte sullo Stretto, il Presidente del Senato Ignazio La Russa (catanese) ribadisce come sia la soluzione per l’Aeroporto di Catania in caso di eruzioni dell’Etna

Quando un’analisi giornalistica anticipa i tempi e lucidamente traccia una soluzione strutturale, il passare delle settimane e l’incalzare degli eventi non fanno che confermarne la bontà. Le recenti eruzioni dell’Etna e il conseguente, ennesimo blocco dell’aeroporto di Catania-Fontanarossa hanno riaperto con fragore il dibattito sulla continuità territoriale del Mezzogiorno. Questa volta, tuttavia, il confronto politico ha registrato una svolta fondamentale: la presa di posizione delle più alte cariche dello Stato, che hanno finalmente posto al centro del ragionamento la necessità del Ponte sullo Stretto di Messina.

In questo scenario si inserisce con particolare peso la dichiarazione ufficiale del Presidente del Senato, Ignazio La Russa, il quale – tra l’altro da catanese doc – ha immortalato in una nota la portata reale del problema: “In questi giorni si capisce bene come il Ponte sullo Stretto sia estremamente utile, non solo per evitare a turisti e non, i disservizi causati dall’Etna, ma ancor di più per l’economia della Sicilia e, in generale, per l’attrattività dell’isola, regina del Mediterraneo.”

Un’attestazione di pragmatismo che demolisce le narrazioni emergenziali di comodo e consacra l’opera non già come una vetrina infrastrutturale, bensì come un presidio indispensabile di sicurezza logistica e di sviluppo economico.

Il riscontro della nostra tesi: dalla visione di StrettoWeb alla realtà dei fatti

Le parole della seconda carica dello Stato e gli interventi convergenti dei vertici esecutivi non fanno che rilanciare e confermare la bontà dell’analisi che su StrettoWeb avevamo già delineato nei dettagli. Con grande anticipo rispetto alle odierne rincorse della politica, la nostra testata aveva evidenziato come l’unica via d’uscita alla morsa della cenere vulcanica risieda nella naturale complementarietà geografica con l’aeroporto di Reggio Calabria.

Lo scalo reggino “Tito Minniti”, protetto a Nord e immune alle correnti settentrionali che accecano Catania, costituisce l’aeroporto ombra ideale in caso di parossismo etneo. Tuttavia, questa simmetria perfetta rimane congelata dall’anacronismo dei traghetti dello Stretto, trasformando ogni deviazione verso la Calabria in un calvario e costringendo i passeggeri alla punitiva trasferta verso l’aeroporto di Palermo. Riconoscere oggi, a livello istituzionale, che il collegamento stabile rappresenta la chiave di volta di questa equazione significa validare una battaglia culturale e informativa che abbiamo condotto in solitudine, dimostrando come la vera risposta alla crisi aerea sia l’integrazione infrastrutturale tra Sicilia e Calabria.

L’eccezionalità dei fenomeni naturali e l’inconsistenza della polemica politica

La convergenza delle istituzioni serve anche a ristabilire un principio di realtà di fronte alla strumentalizzazione politica dell’opposizione. Le critiche sollevate dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle e dalla CGIL contro le istituzioni locali per i disagi dei viaggiatori dimostrano una memoria corta e una palese malafede. Come la storia delle grandi eruzioni insegna — basti pensare alla paralisi dei cieli europei causata nel 2010 dal vulcano islandese Eyjafjallajökull — gli eventi naturali di vasta portata impongono sempre una quota ineliminabile di disagio a qualsiasi latitudine. Pretendere che la politica azzeri gli effetti di un’eruzione senza dotare il territorio delle infrastrutture di soccorso è una pura illusione demagogica. La vera responsabilità politica non risiede nell’impossibilità di fermare la natura, ma nella pervicace opposizione alle opere capaci di mitigarne gli effetti. Chi oggi strilla per i ritardi a Catania è esattamente chi da decenni combatte il Ponte sullo Stretto, alimentando un corto circuito ideologico che condanna la Sicilia all’isolamento.

L’alta velocità ferroviaria e la nascita dell’area vasta dello Stretto

La realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina trasformerà radicalmente la geografia dei trasporti del Sud Italia, convertendo una vulnerabilità storica in un punto di forza. Con la continuità dell’alta velocità ferroviaria e il completamento delle arterie autostradali, la distanza tra l’aeroporto Bellini di Catania e lo scalo di Reggio Calabria si ridurrà a circa cento chilometri, percorribili in meno di quaranta minuti di treno. In presenza di emergenze vulcaniche, i flussi di passeggeri potranno essere smistati verso la sponda calabrese in tempi inferiori a quelli necessari per attraversare il nodo stradale di una grande metropoli. L’area dello Stretto smetterà di essere una frattura geografica per trasformarsi in una moderna piattaforma multimodale integrata. Le dichiarazioni di Ignazio La Russa e l’impianto argomentativo già evidenziato su StrettoWeb segnano dunque il punto di non ritorno: l’unica vera risposta strategica all’Etna e all’isolamento della Sicilia è la costruzione del Ponte.