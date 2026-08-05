Ponte sullo Stretto, Carrà: “opera indispensabile, il Governo andrà fino in fondo”

“Il Ponte sullo Stretto è un’opera indispensabile per il futuro del nostro Paese e il rilancio del Mezzogiorno e ancora una volta il Governo, grazie all’impegno del ministro Matteo Salvini, dimostra che c’è la volontà e tutta l’intenzione di andare avanti e fino in fondo. La dichiarazione della sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, è significativa e ribadisce un concetto che per la Lega è sempre stato molto chiaro. Il Ponte serve, è necessario ed è urgente che dopo tantissimi anni di chiacchiere si arrivi alla sua realizzazione, nel rispetto dell’ambiente e della natura a differenza di quello che qualcuno vorrebbe far credere ai nostri cittadini. Porterà lavoro, migliorerà la vita di tanti siciliani e calabresi, darà un forte impulso all’economia e potenzierà la vocazione turista dei nostri territori. L’opera ingegneristica maestosa e senza precedenti si farà”. Lo dichiara il deputato siciliano della Lega Anastasio Carrà.