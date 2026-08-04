Ponte Calopinace, Vecchio (Confindustria): “a Cannizzaro è bastato un mese, sta disegnando nuovo volto di Reggio”

Domenico Vecchio, presidente di Confindustria Reggio Calabria, plaude ai lavori di completamento del Ponte Calopinace sottolineando l'intraprendenza del sindaco Cannizzaro

Domenico Vecchio

È bastato un solo mese – o poco più – al sindaco Francesco Cannizzaro per tradurre determinazione e senso di responsabilità politica in atti concreti che stanno disegnando un nuovo volto, moderno ed all’avanguardia, della città e del territorio metropolitano proiettati verso una crescita che – solo fino a qualche tempo fa – sembrava inimmaginabile”. Così, il presidente di Confindustria Reggio Calabria, ing. Domenico Vecchio, intervenendo in particolare sul completamento del Ponte Calopinace.

Un amministratore che sa passare dalle parole ai fatti: questo il segno tangibile che Francesco Cannizzaro ha impresso a questa prima fase di gestione cittadina e del territorio metropolitano. In uno spirito di concertazione e di condivisione – che è il valore aggiunto per chi amministra-, ha riunito allo stesso tavolo amministrazione, tecnici, impresa e soggetti, riuscendo a rompere il silenzio; a superare i ritardi e tutte le criticità che hanno connotato ed accompagnato l’opera ed impedito che vedesse la luce. Ed a pagare il prezzo più alto, come sempre, in tutti questi anni sono stati i cittadini”.

Aggiunge il presidente Vecchio: “l’annuncio di ultimazione dei lavori per il prossimo nove ottobre, bruciando tutti i tempi, schiude davvero una nuova era. Perché il Ponte Calopinace è molto di più di un semplice collegamento stradale. È, a tutti gli effetti, un tassello strategico nel programma più complessivo di riqualificazione del waterfront e di avvicinare centro e sud della città. Lo spirito – conclude il presidente Vecchio – è quello di una Reggio sempre più interconnessa e fruibile nelle sue bellezze e nelle sue potenzialità”.

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