Ponte Calopinace, Vecchio (Confindustria): “a Cannizzaro è bastato un mese, sta disegnando nuovo volto di Reggio”

“È bastato un solo mese – o poco più – al sindaco Francesco Cannizzaro per tradurre determinazione e senso di responsabilità politica in atti concreti che stanno disegnando un nuovo volto, moderno ed all’avanguardia, della città e del territorio metropolitano proiettati verso una crescita che – solo fino a qualche tempo fa – sembrava inimmaginabile”. Così, il presidente di Confindustria Reggio Calabria, ing. Domenico Vecchio, intervenendo in particolare sul completamento del Ponte Calopinace.

“Un amministratore che sa passare dalle parole ai fatti: questo il segno tangibile che Francesco Cannizzaro ha impresso a questa prima fase di gestione cittadina e del territorio metropolitano. In uno spirito di concertazione e di condivisione – che è il valore aggiunto per chi amministra-, ha riunito allo stesso tavolo amministrazione, tecnici, impresa e soggetti, riuscendo a rompere il silenzio; a superare i ritardi e tutte le criticità che hanno connotato ed accompagnato l’opera ed impedito che vedesse la luce. Ed a pagare il prezzo più alto, come sempre, in tutti questi anni sono stati i cittadini”.

Aggiunge il presidente Vecchio: “l’annuncio di ultimazione dei lavori per il prossimo nove ottobre, bruciando tutti i tempi, schiude davvero una nuova era. Perché il Ponte Calopinace è molto di più di un semplice collegamento stradale. È, a tutti gli effetti, un tassello strategico nel programma più complessivo di riqualificazione del waterfront e di avvicinare centro e sud della città. Lo spirito – conclude il presidente Vecchio – è quello di una Reggio sempre più interconnessa e fruibile nelle sue bellezze e nelle sue potenzialità”.