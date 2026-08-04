Ponte Calopinace, Reggio Futura: “per undici anni il monumento ai ritardi. Il 9 ottobre il simbolo di una città che riparte”

Il gruppo consiliare Reggio Futura accoglie con grande soddisfazione l’annuncio della ripresa dei lavori del Ponte sul Calopinace e della sua inaugurazione, prevista per il prossimo 9 ottobre. “Il Ponte sul Calopinace era diventato il monumento ai ritardi – dichiarano Daniele Romeo, Maria Luisa Curatola e Marco Parisi– Il 9 ottobre diventerà il monumento a un cambio di passo. Per undici anni abbiamo assistito all’inaugurazione delle promesse; adesso inauguriamo un’opera. Ed è esattamente questa la differenza che i reggini aspettavano“.

Per Reggio Futura, il completamento del ponte rappresenta molto più della conclusione di un cantiere: è il segnale concreto di un nuovo metodo di governo, fondato sulla capacità di risolvere i problemi e portare a termine le opere attese dalla città.

“I cittadini – proseguono Romeo, Curatola e Parisi – sapranno giudicare chi, per oltre un decennio, ha lasciato quest’opera incompiuta e chi, invece, ha avuto il coraggio e la determinazione di sbloccarla. Noi non siamo interessati alle polemiche, ma ai risultati. Reggio ha perso troppo tempo e troppe occasioni. Adesso è il momento di recuperare quel tempo con i fatti“.

Il gruppo Reggio Futura, quindi, esprime il proprio plauso al sindaco Francesco Cannizzaro e all’Amministrazione comunale per aver impresso un’accelerazione decisiva a un’infrastruttura strategica per la mobilità e per lo sviluppo della città.

“Il 9 ottobre – conclude il gruppo di Reggio Futura – non sarà soltanto il giorno dell’inaugurazione di un ponte: sarà la dimostrazione che Reggio Calabria può finalmente tornare a misurare la politica sulle opere concluse e non sulle promesse annunciate“.