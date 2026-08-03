Ponte Calopinace: dal 4 agosto i lavori, poi lo stop (giustificato). Inaugurazione garantita in 58 giorni | VIDEO

Cambio di Amministrazione, cambio di prospettive. Finalmente c’è un progetto serio per il completamento del tratto mancante del Ponte Calopinace, un piccolo tratto mancante diventato imbarazzante incompiuta, per anni simbolo dell’Amministrazione Falcomatà. Il sindaco Cannizzaro si è seduto al tavolo con la ditta aggiudicatrice dei lavori, ha ricucito il rapporto ormai distrutto dalla precedente Amministrazione, ha creato il sentiment giusto per ripartire e farlo nel modo giusto.

Nuovo progetto, nuovo nome, nuovo cronoprogramma. I lavori inizieranno il 4 agosto, già da domani, non si perde tempo anche perchè di tempo se n’é perso anche troppo in passato. Si lavorerà duro per poco più di una settimana, poi tra il 12 e il 13 agosto ci sarà uno stop già preventivato per 10 giorni di ferie degli operatori incaricati della realizzazione dei lavori. Un atto dovuto, un ‘rompete le righe’ temporaneo e già messo in conto, sottolineato con ironia dal sindaco durante la conferenza stampa odierna.

Entro il 24 agosto la ripresa dei lavori, il completamento avverrà in 58 giorni complessivi. L’inaugurazione è datata 9 ottobre. Sarà un’opera che contribuirà a normalizzare la città, oggi divisa in due in maniera ignobile, ma anche a rilanciarla nel futuro creando i “5 km più belli d’Italia“. Un progetto ambizioso del quale vi proponiamo in calce le prime, splendide, immagini.