Paura in Calabria: incendio vicino lo stadio durante la partita di Coppa Italia

Momenti di paura, questo pomeriggio, a Mileto, in provincia di Vibo Valentia, per via di un incendio esploso a pochi metri dallo stadio “Mesiano”, mentre si stava disputando la partita di Coppa Italia Dilettanti tra Rosarnese e Palmese. Le forze dell’ordine, presenti alla partita per garantire la sicurezza durante la stessa, stanno provando a ricostruire la dinamica dell’accaduto, che ancora non è chiara, anche se si ipotizza che le fiamme – esplose dentro un deposito di frutta – possano essere scaturite da un petardo fatto esplodere fuori dallo stadio ad inizio partita.

L’incendio di oggi arriva a pochi giorni da un altro episodio, ancora più grave, che ha già profondamente scosso la comunità di Mileto. Nei giorni scorsi, infatti, una violenta esplosione all’interno di un bed & breakfast ha provocato la morte di un uomo di 46 anni e il ferimento della moglie e della figlia. Un fatto drammatico che ha acceso l’attenzione sul territorio vibonese e che aveva richiesto l’intervento dei soccorritori e delle autorità per ricostruire la dinamica dell’accaduto. A distanza di pochi giorni, la comunità di Mileto torna dunque a vivere momenti di forte apprensione per un nuovo episodio che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.