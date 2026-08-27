Esplosione in un B&B nel Vibonese, morto il 46enne ustionato: ancora gravi moglie e figlia di 10 anni

Non ce l’ha fatta Yamnik Cobolt Petra, il 46enne sloveno rimasto gravemente ustionato nell’esplosione avvenuta martedì sera all’interno del B&B Villa Mary, nelle campagne di Mileto, nel Vibonese. L’uomo è deceduto a Palermo in un centro specializzato per le gravi ustioni riportate dove era stato trasferito d’urgenza subito dopo le prime cure. Nell’esplosione erano rimasti coinvolti anche la moglie di 44 anni e la figlia di 10. Anche loro sono rimaste gravemente ustionate e sono state trasferite in centri specializzati: la bambina a Bari e la madre a Catania.

Tutti e tre avevano riportato ustioni di secondo e terzo grado diffuse su gran parte del corpo. La tragedia si è verificata verso le 20.30 del 25 agosto nell’alloggio occupato dalla famiglia. Secondo una prima ricostruzione, i tre si stavano preparando a cenare quando si è verificata un’esplosione, forse provocata da una bombola. La deflagrazione ha provocato un incendio e gravi danni all’alloggio.

Dopo il boato, i tre componenti della famiglia sono usciti dall’appartamento in parte avvolti dalle fiamme, cercando riparo verso la piscina. A prestare i primi soccorsi sono stati anche due carabinieri fuori servizio che soggiornavano nella struttura e che hanno utilizzato gli estintori nel tentativo di spegnere le fiamme. I tre, poi, si erano gettati in piscina aiutati dagli stessi militari.