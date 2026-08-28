Palermo, Inzaghi: “miglioriamo il rendimento in trasferta”. Poi un passaggio su Strefezza e sul mercato

Il Palermo prepara la sfida sul campo dell’Arezzo e alla vigilia del match è intervenuto il tecnico Pippo Inzaghi, chiamato a guidare la squadra verso una nuova vittoria dopo il successo ottenuto all’esordio casalingo contro la Juve Stabia. L’allenatore rosanero ha scelto di non soffermarsi sul mercato, concentrando l’attenzione sulla partita in programma e sulle difficoltà che attenderanno il Palermo. Tra i temi affrontati anche il recente arrivo di Perin, accolto con grande soddisfazione dal tecnico. “Di mercato non parlo perché ho una partita complicata da preparare e Arezzo sarà una gara piena di insidie. Perin è l’ennesima dimostrazione della grande forza della società, sono felice del suo arrivo: intanto perché spero faccia capire a chi ancora non l’ha capito cosa significa indossare la maglia del Palermo. Se un calciatore della Juve decide di venire a giocare a Palermo significa che la maglia rosanero è molto importante. Voglio anche complimentarmi con Fortin, è stato bravo in queste due partite”, ha dichiarato Inzaghi.

Il tecnico ha poi parlato delle possibili scelte di formazione, anticipando l’utilizzo di Strefezza dal primo minuto in una delle prossime due sfide, tra la gara di Arezzo e quella di Coppa Italia contro il Mantova. “Strefezza giocherà titolare una delle due sfide. O ad Arezzo o in Coppa Italia contro il Mantova: devo ancora valutare, ha bisogno di trovare il ritmo partita”, ha spiegato l’allenatore del Palermo.

Inzaghi ha poi indicato uno degli aspetti sui quali la squadra dovrà crescere rispetto alla passata stagione: il rendimento lontano dal Barbera. Secondo il tecnico, migliorare il cammino esterno sarà fondamentale per puntare a risultati importanti. “Quest’anno dovremo migliorare il rendimento in trasferta perché lo scorso anno in casa abbiamo fatto benissimo. A conti fatti, in classifica nello scorso campionato sono mancati i punti fuori casa, perché il Barbera è tornato ad essere un motivo di traino per la squadra e per la gente. Quest’anno ho le spalle più larghe, sappiamo cosa dobbiamo fare fuori casa”.

Arezzo avversario da rispettare: “Hanno grande entusiasmo”

Guardando alla prossima sfida, Inzaghi ha evidenziato le qualità della formazione toscana, reduce da un importante successo ad Avellino e pronta a tornare davanti al proprio pubblico dopo diversi anni di assenza dalla Serie B. “L’Arezzo è una squadra in forma, ci sono giocatori come Ionita e Arena che ho allenato e ai quali voglio bene. Hanno vinto ad Avellino e tornano in casa, in B, dopo tanti anni: hanno grande entusiasmo e un allenatore che stimo e che merita tutto”.

Inzaghi è tornato anche sulla prestazione offerta contro la Juve Stabia, spiegando di aver rivisto la partita e di aver ridimensionato il giudizio espresso subito dopo il match. Il tecnico ha chiesto però maggiore attenzione nei momenti finali delle gare. “Ho rivisto la partita contro la Juve Stabia, in realtà ero stato forse troppo negativo nel post partita. Negli ultimi 15 minuti è subentrata un po’ di paura, questo non deve succedere. Complessivamente abbiamo fatto una buonissima gara, abbiamo sfiorato più volte il raddoppio e infatti dovevamo chiudere il risultato”.

Il caldo di Palermo non rappresenterà un alibi per il tecnico rosanero, che invita la squadra a concentrarsi esclusivamente sul campo. “Il caldo? Non voglio alibi, ci siamo allenati la mattina presto e oggi proveremo di sera. Palermo è la città più calda d’Italia ma pensiamo soltanto al calcio giocato perché comunque le temperature alte valgono per tutti”.

In vista del doppio impegno ravvicinato, Inzaghi ha annunciato una gestione ampia della rosa, con l’obiettivo di valutare la risposta di tutti i componenti del gruppo. “Dobbiamo pensare di andare a fare una grande partita, per vincere ci vorrà la nostra miglior versione. Tra domenica e giovedì in coppa giocheranno quasi tutti, sono curioso di vedere la risposta del gruppo”, ha concluso il tecnico del Palermo.