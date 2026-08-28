Palermo, Inzaghi dona una maglia rosanero a Jovanotti: “è il nuovo acquisto”. Il regalo speciale in un incontro magico tra musica e pallone

Un incontro speciale che ha unito due mondi apparentemente lontani, ma accomunati dalla popolarità e dall’affetto del pubblico. A Villa Igiea si sono incontrati Pippo Inzaghi, allenatore del Palermo, e Jovanotti, protagonista del weekend musicale nel capoluogo siciliano con le due serate del suo Jova Summer Party. Da una parte un campione del calcio italiano, dall’altra uno dei cantautori più amati della musica nazionale: un faccia a faccia che ha regalato emozioni a entrambi. Inzaghi ha voluto omaggiare l’artista con una maglia rosanero personalizzata, con il nome Jovanotti, il numero 9 e la firma dell’allenatore. Un regalo accolto con grande entusiasmo dal cantante, che ha racchiuso il significato dell’incontro in una breve frase: “Ho incontrato un mito”.

Nella firma della maglia, invece, Inzaghi ha scritto: “grazie per aver segnato una generazione”, scherzando sul cantante al momento dello scatto della foto: “è il nuovo acquisto del Palermo nell’ultimo giorno di mercato”. Il momento di condivisione è arrivato al termine di una particolare avventura vissuta da Jovanotti sulle due ruote. Il cantautore ha infatti raggiunto Palermo in bicicletta, completando il suo Jova giro, un viaggio partito da Roma e lungo complessivamente 1800 chilometri.

L’artista ha raccontato le ultime tappe del percorso e l’arrivo in Sicilia attraverso un video pubblicato su Instagram, soffermandosi anche sulle temperature elevate incontrate durante il tragitto: “Fa un caldo bestiale, ma mi piace perché lo immagino proiettato sul palco di sabato e domenica” ha spiegato. Un viaggio tra sport, musica e passione che ha anticipato il grande appuntamento del weekend palermitano, con Jovanotti pronto a salire sul palco e Inzaghi protagonista di un incontro che ha unito due icone nei rispettivi mondi.

Nel commentare l’incontro sui social, Jovanotti ha scritto: “io sono uno di quei pochissimi italiani che se gli lanci un pallone da calcio lo prende con le mani, ma incontrare un mito é sempre una grande emozione, perché lo sport é una delle cose per cui é bello vivere, lo sport praticato e lo sport come grande storia di persone. Pippo Inzaghi é la grande storia dello sport”.