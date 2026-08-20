Occhiuto accoglie Jovanotti in Calabria e rilancia il VIDEO: “che poesia le sue parole. Benvenuto, Jova”

Un vero e proprio omaggio alla Calabria, raccontata attraverso gli occhi e le parole di Jovanotti durante il suo viaggio in bicicletta nel Sud Italia. A rilanciare il video sui propri canali social è stato il presidente della Regione della Calabria Roberto Occhiuto, accompagnandolo con una frase che sintetizza il senso delle immagini e del racconto del cantautore. “Che poesia le parole di Jovanotti sulla Calabria. Benvenuto, Jova.” Nel filmato condiviso da Occhiuto sui social, vengono riprese proprio le parole pronunciate da Lorenzo Cherubini mentre attraversa la Calabria in sella alla sua bicicletta, immerso nei paesaggi della regione e diretto verso una nuova tappa del suo viaggio estivo.

Le parole di Jovanotti sui paesaggi della Calabria

Il video mette al centro il rapporto tra Jovanotti e il territorio calabrese, raccontato attraverso le sensazioni vissute durante la pedalata. Il cantautore sta infatti attraversando il Mezzogiorno con il suo Jovagiro, un percorso in bicicletta che accompagna le tappe del suo tour estivo e che diventa allo stesso tempo un modo per conoscere da vicino paesi, strade e paesaggi. La Calabria entra così nel racconto personale dell’artista, che descrive con entusiasmo ciò che incontra lungo il tragitto. Le immagini rilanciate dal presidente Occhiuto mostrano un Jovanotti profondamente coinvolto dall’ambiente che lo circonda, tra salite, montagne, borghi e panorami che diventano parte integrante dell’esperienza.

È proprio questo tono spontaneo e quasi poetico ad aver colpito il governatore calabrese, che ha scelto di condividere il filmato sottolineando la forza delle parole utilizzate dall’artista per raccontare la regione.

Jovanotti in bicicletta verso Catanzaro

Il viaggio di Jovanotti in Calabria si inserisce nel più ampio progetto del Jovagiro, con il quale Lorenzo Cherubini sta percorrendo in bicicletta numerosi chilometri tra una tappa e l’altra del suo tour. Nelle ore precedenti all’ingresso in Calabria, il cantante aveva attraversato diversi territori del Sud, affrontando anche tappe particolarmente impegnative. Tra Matera, Pomarico, Pisticci e Tursi, Jovanotti aveva percorso circa 160 chilometri e 1.600 metri di dislivello, raccontando sui social la bellezza di un’Italia scoperta lentamente, pedalata dopo pedalata. Il percorso continua adesso proprio sulle strade calabresi, con la direzione che porta verso Catanzaro, dove è atteso per uno degli appuntamenti più importanti dell’estate musicale regionale.

“La salita piace”: il viaggio come metafora della vita

Uno degli aspetti che caratterizzano maggiormente il racconto di Jovanotti è il continuo intreccio tra la fatica fisica della bicicletta e una riflessione più ampia sul viaggio. Parlando delle località attraversate nel Sud, l’artista aveva osservato come molti centri fossero stati costruiti nei punti più elevati, costringendo chi li raggiunge in bici ad affrontare lunghe salite. Un dettaglio trasformato immediatamente in una metafora personale: la salita come esperienza, fatica e allo stesso tempo scuola di vita. È proprio questo stile di racconto, fatto di osservazioni semplici ma cariche di entusiasmo, a rendere particolare il video condiviso da Roberto Occhiuto, che ha voluto accogliere pubblicamente l’artista in Calabria.

Jovanotti incantato dal Sud: “Continui wow”

Il viaggio in bicicletta sta permettendo a Jovanotti di osservare il territorio da una prospettiva molto diversa rispetto a quella di un normale trasferimento tra una data e l’altra del tour. Il cantante aveva già definito questa parte d’Italia come un territorio particolarmente bello da attraversare in bici, parlando di paesaggi capaci di regalare “continui wow”. Una dichiarazione che trova una nuova dimensione nel momento in cui il percorso raggiunge la Calabria e viene rilanciato dal presidente della Regione. Il video diventa quindi anche una sorta di promozione spontanea del territorio: non una campagna costruita a tavolino, ma il racconto diretto di un artista che attraversa realmente le strade calabresi e ne restituisce sensazioni, emozioni e immagini.

Occhiuto: “Benvenuto, Jova”

La scelta di Roberto Occhiuto di condividere il filmato aggiunge così un significato istituzionale al passaggio di Jovanotti nella regione. “Che poesia le parole di Jovanotti sulla Calabria. Benvenuto, Jova.” Poche parole, con cui il presidente della Regione accoglie simbolicamente il cantautore e allo stesso tempo valorizza il modo in cui la Calabria viene raccontata nel video. Un messaggio che sui social lega direttamente l’immagine di Jovanotti a quella della regione, facendo leva sul fascino dei territori attraversati e sull’entusiasmo manifestato dall’artista durante la sua pedalata.

Catanzaro aspetta Jovanotti per il Jova Summer Party

Il viaggio calabrese di Jovanotti è legato anche all’avvicinamento al grande appuntamento di sabato 22 agosto 2026 a Catanzaro, dove è in programma il Jova Summer Party – L’Arca di Lorè. La tappa si svolgerà alla Calabria Music Arena, nell’area di Germaneto, e rappresenta uno degli eventi musicali più attesi dell’estate calabrese. Prima del palco e della grande festa, però, Jovanotti sta scegliendo ancora una volta la strada più lenta: quella della bicicletta. Ed è proprio lungo questo percorso che la Calabria è diventata protagonista del suo racconto. Tra paesaggi, salite e incontri, il Jovagiro continua così verso Catanzaro. E le parole pronunciate da Jovanotti durante il suo passaggio nella regione, rilanciate da Occhiuto, si trasformano in un inatteso e suggestivo spot per la Calabria.