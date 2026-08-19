Jovanotti entra in Calabria in bicicletta: oggi la tappa ad Acri, poi la Sila verso Catanzaro

La Calabria diventa protagonista del viaggio su due ruote di Jovanotti. Lorenzo Cherubini è ripartito all’alba dalla Basilicata e nella giornata di oggi, mercoledì 19 agosto, è diretto verso Acri, in provincia di Cosenza, nuova tappa del JovaGiro che accompagna il cantautore tra una data e l’altra del suo tour estivo. Una traversata che unisce musica, bicicletta e scoperta dei territori e che nelle ultime ore ha portato l’artista sempre più vicino al cuore della regione. La destinazione calabrese è stata indicata direttamente da Jovanotti attraverso i propri canali social. Il programma prevede l’ingresso nella regione e l’arrivo nell’area di Acri, prima della successiva traversata verso Catanzaro, dove sabato 22 agosto il cantante sarà protagonista del Jova Summer Party. Non si tratta quindi soltanto di un trasferimento tra due concerti: la bicicletta è diventata parte integrante del viaggio e del racconto che accompagna questa estate dell’artista.

Da Tursi ad Acri, una nuova lunga giornata sui pedali

La nuova frazione del viaggio è cominciata dalla Rabatana di Tursi, suggestivo borgo della Basilicata dove Jovanotti aveva concluso la precedente giornata sui pedali. Da lì il gruppo si è rimesso in movimento in direzione della costa e quindi della Calabria, con una tappa indicativamente di circa 120 chilometri. Le informazioni disponibili indicano un possibile sviluppo iniziale lungo il versante ionico, con il successivo ingresso nella Sibaritide e la risalita verso l’area di Acri.

Il percorso, tuttavia, resta legato alla natura stessa del JovaGiro e può quindi essere modificato durante la giornata. Non sono stati resi noti né un orario preciso per l’arrivo ad Acri né il punto esatto in cui Jovanotti dovrebbe fermarsi. Per questo eventuali indicazioni sul passaggio nei singoli centri calabresi non possono essere considerate definitive. L’attesa, soprattutto nel Cosentino, è inevitabilmente destinata a crescere con il trascorrere delle ore. La presenza di uno degli artisti italiani più conosciuti trasforma infatti una lunga pedalata in un piccolo evento itinerante, capace di attirare curiosità anche nei paesi e nei territori attraversati lontano dai grandi palchi.

Il viaggio in Basilicata tra 160 chilometri, borghi e salite

Prima di puntare sulla Calabria, Jovanotti aveva attraversato una parte significativa della Basilicata. Nella precedente frazione il cantautore aveva percorso circa 160 chilometri, affrontando complessivamente 1.600 metri di dislivello e passando attraverso territori come Matera, Pomarico, Pisticci e Tursi, fino all’arrivo alla Rabatana. Un itinerario impegnativo, scelto privilegiando per quanto possibile strade meno trafficate e territori capaci di offrire un contatto diretto con il paesaggio. Proprio questa dimensione costituisce uno degli elementi centrali del progetto: spostarsi lentamente tra una tappa musicale e l’altra, attraversando borghi, aree interne e strade secondarie che normalmente rimarrebbero fuori dal tradizionale circuito dei grandi tour.

Durante il passaggio lucano Jovanotti si è fermato anche a Matera, visitando i Sassi e il Palombaro Lungo, mentre a Pisticci e Tursi non sono mancati gli incontri con cittadini e amministratori. La bicicletta diventa così il mezzo con cui collegare non soltanto le città dei concerti, ma anche una serie di località intermedie che entrano a pieno titolo nel racconto del viaggio.

Dopo Acri la Sila: Jovanotti pedala verso Catanzaro

La permanenza nel Cosentino rappresenterà soltanto una fase dell’attraversamento calabrese. Dopo la tappa di Acri, il programma indicato per il JovaGiro prevede infatti la prosecuzione attraverso la Sila, con l’obiettivo di raggiungere Catanzaro il 20 agosto. Il giorno successivo, 21 agosto, sarà invece dedicato al recupero fisico prima del grande appuntamento musicale. Il passaggio attraverso l’altopiano silano potrebbe essere uno dei momenti paesaggisticamente più suggestivi dell’intero tratto calabrese. Dalla provincia di Cosenza il viaggio dovrebbe infatti proseguire tra montagne e aree interne fino a scendere verso il territorio catanzarese, completando così una traversata della regione molto diversa dai tradizionali trasferimenti legati alle tournée musicali.

È proprio questa la filosofia alla base del JovaGiro, pensato come una versione contemporanea e sostenibile del vecchio Cantagiro: gli spostamenti fra alcune delle tappe del tour vengono affrontati in bicicletta, trasformando il tragitto in una componente dell’esperienza e dando spazio al cicloturismo, ai paesaggi e alle comunità incontrate lungo la strada.

Jova Summer Party a Catanzaro il 22 agosto

La meta finale dell’attraversamento calabrese sarà Catanzaro, dove sabato 22 agosto 2026 è in programma una delle tappe del Jova Summer Party. L’appuntamento è previsto alla Calabria Music Arena e rappresenta una delle date del tour estivo che sta portando Jovanotti in diverse regioni italiane. Il progetto del Jova Summer Party punta a superare la formula tradizionale del concerto, proponendo una giornata di musica e spettacolo con un’impostazione più vicina a quella di un grande festival. Per Jovanotti l’arrivo a Catanzaro avrà inoltre un significato particolare: sarà il traguardo di diversi giorni trascorsi sulla bicicletta attraversando il Mezzogiorno e, soprattutto, della frazione che nelle prossime ore lo porterà a conoscere da vicino una parte consistente della Calabria.

Prima del palco, dunque, ci sono ancora chilometri da percorrere. Oggi gli occhi sono puntati soprattutto sulla provincia di Cosenza e su Acri, mentre successivamente sarà la Sila ad accompagnare Jovanotti verso Catanzaro. Un viaggio nel viaggio nel quale la strada che separa un concerto dall’altro diventa essa stessa parte dello spettacolo.