Nuovo Direttore Generale del Comune di Reggio Calabria, il plauso di Vecchio (Confindustria): “un grande augurio dagli imprenditori reggini”

Confindustria Reggio Calabria accoglie con favore la nomina dell’ingegnere Giovanni Laganà a nuovo direttore generale del Comune di Reggio Calabria. A esprimere il plauso del mondo imprenditoriale reggino è il presidente Domenico Vecchio, che evidenzia il profilo professionale e istituzionale del neo direttore generale. “Al neo direttore Laganà rivolgo gli auguri di buon lavoro a nome degli imprenditori reggini che ho l’onore di rappresentare. Una figura di primissimo piano, la sua, con una grande esperienza alle spalle ed incarichi prestigiosi – tra cui quello di capo dipartimento di Anas Calabria e di direttore generale della Regione Calabria- che ne hanno elevato il senso di responsabilità istituzionale. Oggi le competenze e l’alta professionalità che ha saputo costruire e consolidare nella sua importante carriera saranno al servizio della città e dell’intero territorio metropolitano, assicurando un salto di qualità alla gestione amministrativa e tecnica in termini di trasparenza, efficienza ed affidabilità”, afferma Vecchio.

Il presidente di Confindustria Reggio sottolinea inoltre il legame di Laganà con la città e con la Calabria, rimarcando come il suo percorso professionale si sia sviluppato anche fuori regione senza mai recidere il rapporto con le proprie origini. “Inoltre, ci fa particolarmente piacere che l’ing. Giovanni Laganà sia un figlio di questa terra, cresciuto e formatosi a Reggio Calabria, che ha saputo guardare sempre avanti, alle sfide sempre più complesse, affinando i propri percorsi professionali anche fuori dalla Calabria ma restando sempre orgoglioso delle sue origini e delle sue radici. Ed oggi la sua diventa anche una scelta di amore verso la nostra comune terra”, conclude Vecchio.