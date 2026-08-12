Nuovi Presidenti delle Commissioni consiliari del Comune di Reggio Calabria, il plauso di Domenico Vecchio (Confindustria)

Confindustria Reggio Calabria guarda con favore alle nuove nomine dei presidenti delle commissioni consiliari del Comune e annuncia già un primo appuntamento operativo con la VI Commissione Consiliare, dedicata ad Attività Produttive, supporto alle imprese locali, Sviluppo Economico e Politiche per la crescita. L’incontro con il neo presidente Marco Parisi è stato programmato per il 3 settembre alle ore 10 nella sede reggina di Confindustria e comprenderà anche una seduta della commissione consiliare.

Ad esprimere apprezzamento per le nomine è il presidente di Confindustria Reggio, ingegnere Domenico Vecchio. “A nome di tutti gli industriali della città che mi onoro di rappresentare, vada ai neo presidenti un sincero augurio di buon lavoro. Sono sicuro- rilancia Domenico Vecchio- che sapranno interpretare con entusiasmo e con spirito costruttivo e senso di squadra le importanti funzioni che sono chiamati a svolgere gli organismi collegiali ed particolare tutte le attività di approfondimento che attengono a settori particolarmente strategici ed a mettere in campo, altresì, la politica di ascolto che è fondamentale nella interlocuzione con i cittadini”.

Il confronto con la Commissione Attività produttive

Particolare attenzione viene rivolta da Confindustria alla commissione che si occuperà direttamente di imprese, sviluppo economico e crescita del territorio, considerata centrale nel rapporto tra amministrazione comunale e tessuto produttivo reggino. Vecchio sottolinea la volontà di proseguire lungo una linea di collaborazione istituzionale e di confronto con gli organismi chiamati ad affrontare le questioni economiche strategiche per la città.

“In particolare – senza far torto a nessuno ma nell’ottica di dialogo sinergico che abbiamo cercato di privilegiare in questi anni- ci fa molto piacere trovare l’avv. Marco Parisi alla guida della VI Commissione Consiliare – Attività Produttive, supporto alle imprese locali, Sviluppo Economico e Politiche per la crescita. Un organismo consiliare che- come si buon ben vedere- svolge un ruolo strategico nelle scelte che favoriscono lo sviluppo del territorio reggino e del tessuto economico dove si riversano giornalmente le sfide della classe imprenditoriale reggina. Pertanto- conclude il massimo rappresentante degli industriali reggini– nell’ottica di rafforzare ponti di collaborazione e di rilanciare il tessuto produttivo, abbiamo programmato il prossimo tre settembre, alle ore 10, 00 – nella nostra sede reggina di Confindustria-, un primo incontro con il neo presidente Parisi nel corso del quale si terrà anche una seduta di commissione consiliare”.