Reggio Calabria, eletti i 9 presidenti delle Commissioni Consiliari: nomi e ambiti di intervento

Le nove Commissioni Consiliari si sono riunite oggi a Palazzo San Giorgio decretando, una dopo l’altra, i rispettivi presidenti. Un passaggio importante per implementare il lavoro del nuovo corso targato Francesco Cannizzaro potenziandone l’operatività. La 1ª Commissione Consiliare, Bilancio e Tributi, sarà presieduta da Nicola Falduto, Consigliere eletto con la lista Cannizzaro sindaco. Si occuperà di programmazione economica, bilancio, tributi, controllo di gestione, società partecipate ed enti collegati al Comune.

La 2ª Commissione Consiliare, Affari Istituzionali e Decentramento, ha come presidente Emiliano Imbalzano di Alternativa Popolare. Si occuperà di competenze rientrano le circoscrizioni, la Città Metropolitana, l’organizzazione degli uffici comunali, il personale, la sicurezza e i beni confiscati.

La 3ª Commissione, Assetto del Territorio, sarà presieduta da Paolo Bilardi, esponente della lista Cannizzaro Sindaco. Lavorerà in ambito: urbanistica, viabilità, infrastrutture, trasporti, demanio e pianificazione territoriale saranno al centro dei lavori.

La 4ª Commissione, dedicata a Ecologia e Vivibilità, sarà presieduta da Vanessa Colica, esponente della Lega. Tra i temi di competenza: rifiuti, ecologia urbana, arredo urbano, pulizia e cura degli spazi pubblici.

La 5ª Commissione Consiliare, Politiche Sociali, sarà guidata da Giuseppe Eaclini, consigliere di Forza Italia che si occuperà di welfare, sanità, politiche abitative, patrimonio edilizio, edilizia privata e interventi a sostegno delle fasce più fragili.

La 6ª Commissione Consiliare, Sviluppo Economico, avrà a capo Marco Parisi di Reggio Futura: si occuperà di attività produttive, il commercio, il turismo, i servizi tecnologici e le politiche a sostegno delle imprese rientrano tra le principali materie affidate all’organismo.

La 7ª Commissione Consiliare, Cultura e Sport, avrà alla presidenza Serena Mangano di Fratelli d’Italia. Seguirà anche: istruzione, formazione, lavoro, politiche giovanili e tempo libero.

L’8ª Commissione, in ambito pari opportunità, diritti umani, pace, relazioni internazionali e immigrazione, è stata affidata a Daniela De Blasio, esponente di FdI.

La 9ª Commissione, Controllo e Garanzia, sarà presieduta da Giuseppe Marino del PD. La presidenza, come da regolamento, spetta all’Opposizione (succede a Massimo Ripepi, ndr). L’organismo avrà il compito di vigilare sull’attività amministrativa, verificare l’attuazione degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e assicurare il controllo sugli atti dell’amministrazione.