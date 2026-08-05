Noi Moderati Reggio Calabria, Politi: “Marcianò rispetti le regole, la linea la detta il Partito”

“Condivido il principio del lavorare per unire e fare squadra, ma proprio a tal proposito è bene specificare che quando si sta in una squadra è fondamentale il rispetto dei ruoli“. È quanto afferma in un nota Luciano Politi, Coordinatore cittadino di Noi Moderati Reggio Calabria, in merito alle ultime dichiarazioni di Michele Marcianò. “A seguito del confronto con il Coordinatore Provinciale On. Nino Foti e il Vice Coordinatore Provinciale Gaetano Rao, – prosegue Politi -, mi sembra necessario, anche a beneficio di tutti i nostri militanti e sostenitori, ribadire alcuni principi cardine che dovrebbero stare alla base di ogni comunità politica.

Esprimere una posizione nell’esercizio di un ruolo è chiaramente una prerogativa legittima, ma presuppone che un ruolo lo si eserciti. Nel caso specifico mi pare che Marcianò, iscritto al nostro partito da pochi mesi, eserciti un ruolo amministrativo locale, avendo tra l’altro partecipato recentemente alle elezioni per il Consiglio Metropolitano senza prendere purtroppo alcuna preferenza.

Sia chiaro, ben vengano i contributi e gli stimoli di carattere generale, ma le considerazioni di carattere politico sulla linea del Partito sono cosa diversa, e da sempre spettano esclusivamente ai dirigenti eletti. Con spirito collaborativo e piena disponibilità continueremo come sempre – conclude Politi -, ad impegnarci per la crescita della nostra realtà attraverso il confronto e il dialogo, consapevoli che, se realmente si vuole costruire, bisogna andare uniti nella stessa direzione“.