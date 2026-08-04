Reggio Calabria, Marcianò: “patrimonio politico di Noi Moderati non deve essere disperso”

“Le ultime elezioni amministrative hanno dimostrato che Noi Moderati può contare su una squadra di donne e uomini che hanno affrontato la campagna elettorale con impegno, serietà e spirito di servizio. Il seggio conquistato in Consiglio comunale è il risultato del lavoro collettivo di tutti i candidati della lista. Ognuno ha contribuito, con il proprio consenso e la propria presenza sul territorio, al raggiungimento di questo importante traguardo. Per questo ritengo che il patrimonio politico, umano ed elettorale costruito durante questa esperienza non debba essere disperso. Al contrario, va valorizzato e rafforzato attraverso un percorso di partecipazione e confronto continuo, mantenendo vivo il rapporto con i cittadini e consolidando la presenza di Noi Moderati sul territorio“. È quanto dichiarato da Michele Marcianò, esponente di Noi Moderati di Reggio Calabria.

“È necessario guardare fin da oggi ai prossimi appuntamenti elettorali, costruendo un gruppo sempre più unito, competente e radicato, capace di rappresentare le istanze della nostra comunità e di rafforzare ulteriormente il progetto politico di Noi Moderati.

Un grazie a tutti i candidati che hanno creduto in questo progetto e li invito a proseguire insieme questo cammino. Il lavoro svolto non si esaurisce con la conclusione della competizione elettorale: rappresenta, invece, il punto di partenza per affrontare con entusiasmo e determinazione le sfide future.

Solo facendo squadra e valorizzando il contributo di ciascuno potremo continuare a crescere e a ottenere risultati sempre più importanti per Reggio Calabria e per Noi Moderati“, conclude Marcianò.