Nino Zumbo all’ACR Messina, al via la nuova avventura: focus sui talenti del settore giovanile

Il 19 e 20 agosto è iniziato il percorso del mister reggino Nino Zumbo all’Acr Messina, due giornate speciali dedicate ai giovani talenti del Settore giovanile e dell’Academy. Un’occasione per scoprire nuovi talenti, condividere la passione per il calcio e vivere insieme i valori della società sicula, in vista dell’ imminente inizio di preparazione e di inizio campionati Under15 e Under14 Il futuro inizia da qui per mister Zumbo, un annata molto importante, all’ interno di un progetto corposo della Racing Group. Orgoglio per la città di Reggio aver un “Reggino doc” farsi valere e lanciarsi nel calcio che conta.

Zumbo è reduce dall’esperienza in provincia di Reggio Calabria a Melicucco e dopo qualche anno lontano dal campo calabrese viste le esperienze a Lecce e Venezia, è ritornato in riva allo Stretto.