Un allenatore reggino pronto a entrare nel progetto del Messina: dopo Lecce e Venezia, il ritorno in riva allo Stretto

Manca solo l’ufficialità, ma a breve un allenatore reggino passerà al nuovo progetto del settore giovanile a Messina. Dopo l’esperienza finita in provincia di Reggio Calabria a Melicucco e dopo qualche anno lontano dal campo calabrese viste le esperienze a Lecce e Venezia, mister Zumbo è pronto a iniziare la prossima stagione. “Quando si è presentata questa occasione, dopo aver conosciuto direttamente la società non ho avuto dubbi ad accettare questa sfida esaltante”, ha dichiarato.

“Ho trovato una classe dirigente predisposta a crescere, puntare su di me e vogliosa di provarci fino in fondo per fare crescere i giovani. I valori, secondo me, sono quelli di una società che può fare la bene, ora dobbiamo fare il possibile per metterci a lavorare e non car mancare nulla ai ragazzi“, ha aggiunto.

“Di mio proverò a metterci le mie competenze ma soprattutto cercherò di trasmettere il mio entusiasmo e l’amore per il calcio e confido in questi dirigenti che mi hanno accolto con la massima disponibilità, confido nei ragazzi sono convinto che abbiano tanto da dare. A me spetta metterli nelle migliori condizioni per esprimersi al massimo“, ha concluso.