Nabucco trionfa al Teatro Greco di Tindari, tutto esaurito e bis per il “Va, pensiero”

Un successo travolgente e una notte di grande lirica che entra di diritto nella storia della stagione estiva. La monumentale produzione del Nabucco di Giuseppe Verdi ha conquistato ieri sera il Teatro Greco di Tindari, registrando un tutto esaurito da incorniciare. Un pubblico estasiato ha accompagnato l’imponente dramma verdiano, coronando con ovazioni e infiniti applausi un allestimento di rara maestosità, capace di fondere la potenza scenica della tragedia babilonese con la magia millenaria del sito archeologico. ​Un trionfo reso possibile dalla sinergia d’eccellenza con il Parco Archeologico di Tindari (diretto dall’arch. Giuseppe Natoli) e dall’inserimento dell’opera all’interno de “Il Sorriso degli Dei”, la prestigiosa rassegna culturale ideata e diretta artisticamente da Anna Ricciardi. La produzione ha visto sul palcoscenico un cast di altissimo livello artistico accostato alla visionaria regia di Salvo Dolce, capace di valorizzare appieno lo spazio scenico classico. A ergersi a vero e proprio protagonista e pilastro dell’esecuzione è stato l’immancabile Coro Lirico Siciliano, maestro nell’offrire un’interpretazione da brividi del celeberrimo “Va, pensiero”, capace di strappare bis a furor di popolo.

​Sull’onda di questo entusiasmo straordinario, la macchina organizzativa si prepara ora al suo capitolo conclusivo. Il 7 agosto, il Nabucco approderà nella cornice iconica del Teatro Antico di Taormina per l’ultima, attesissima tappa di questo fortunato tour. ​La data taorminese si preannuncia come un evento di portata storica non solo sul piano artistico, ma anche sul fronte dell’accessibilità e dell’impegno sociale. Per la prima volta in questo allestimento, l’opera sarà tradotta contestualmente in LIS (Lingua dei Segni Italiana). Un’iniziativa rivoluzionaria che abbatterà ogni barriera sensoriale, permettendo anche alla comunità sorda di fruire della drammaturgia, dell’intensità interpretativa e della poesia immortale di capolavori come il “Va, pensiero”.