Messina, tensione in Consiglio comunale: scintille tra il consigliere Russo ed il segretario Carrubba, approvate 6 delibere

Si è concluso da pochi minuti il Consiglio comunale di Messina, riunito a Palazzo Zanca sotto la presidenza di Massimiliano Minutoli. La seduta è stata caratterizzata da momenti di forte tensione politica, sospensioni e polemiche tra il gruppo del Partito Democratico e il segretario generale Rossana Carrubba. Il passaggio più acceso ha riguardato la proposta di modifica dello schema di convenzione per la conduzione in forma associata del Servizio di Segreteria generale tra la Città Metropolitana di Messina e il Comune di Messina. Durante il confronto sono volate scintille tra il consigliere Alessandro Russo e Rossana Carrubba.

Dopo varie sospensioni e il parere dei revisori dei conti, la proposta è stata approvata a maggioranza. Nella stessa seduta hanno ottenuto il via libera anche due variazioni al bilancio di previsione 2026-2028, il riaffidamento dei carichi discaricati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e il bilancio consuntivo 2025 di Arisme. Approvato anche lo schema di Contratto di Servizio tra il Comune di Messina e l’Azienda Speciale Messina Social City. Da evidenziare che il consiglio comunale si è aperto con un minuto di silenzio per la tragedia di Pistunina.

Approvata la modifica della convenzione tra Comune e Città Metropolitana

La proposta di delibera n. 162 del 03-08-2026 riguardava la modifica dello schema di convenzione per la conduzione in forma associata del Servizio di Segreteria generale tra la Città Metropolitana di Messina e il Comune di Messina. Lo schema era stato approvato con la deliberazione di Consiglio comunale n. 111 del 23 luglio 2026. Dopo il confronto in Aula, le sospensioni e l’acquisizione del parere dei revisori dei conti, la delibera è passata a maggioranza.

Variazione urgente al bilancio 2026-2028, via libera dell’Aula

Il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza anche la proposta di delibera n. 155 del 30 luglio 2026. Il provvedimento riguardava la ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 483 del 23 luglio 2026, avente per oggetto la “Variazione urgente bilancio di previsione finanziario 2026-2028 ex art.175 c.4 TUEL.”. Con il voto favorevole della maggioranza dell’Aula, la variazione urgente al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028 è stata ratificata.

Seconda variazione di bilancio approvata a maggioranza

Via libera anche alla proposta di delibera n. 141 del 22 luglio 2026, relativa alla ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 434 del 14 luglio 2026. Il provvedimento aveva come oggetto la “Variazione di bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028 ex art.175 c.4 TUEL”. Anche questa proposta ha ottenuto l’approvazione a maggioranza del Consiglio comunale di Messina, completando il passaggio in Aula delle variazioni al documento finanziario dell’ente.

Riscossione, approvato il riaffidamento dei carichi discaricati

Tra i provvedimenti approvati figura anche la proposta di delibera n. 158 del 3 agosto 2026. La delibera riguarda l’adesione alle condizioni di servizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per il riaffidamento dei carichi discaricati ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110. Il provvedimento è stato approvato a maggioranza dall’Aula.

Arisme, approvato il bilancio consuntivo 2025

Il Consiglio comunale ha inoltre esaminato la proposta di delibera n. 150 del 24 luglio 2026, relativa al bilancio consuntivo 2025 di Arisme. Anche questo documento ha ricevuto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. L’approvazione del consuntivo di A.RI.SME ha completato il quadro dei principali provvedimenti esaminati durante una seduta segnata, sul piano politico, dalle forti tensioni emerse durante la discussione sulla convenzione per la Segreteria generale. Approvato anche lo schema di Contratto di Servizio tra il Comune di Messina e l’Azienda Speciale Messina Social City.