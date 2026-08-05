Messina, minuto di silenzio in Consiglio comunale per la tragedia di Pistunina

Un minuto di silenzio per la tragedia di Pistunina ha preceduto l’inizio del Consiglio comunale di Messina. L’Aula ha osservato un momento di raccoglimento prima di dare avvio ai lavori della seduta. Il gesto ha rappresentato un segno di vicinanza e cordoglio per quanto accaduto a Pistunina, tragedia che ha profondamente colpito la città e l’intera comunità messinese. Durante il consiglio è stato ricordato anche Dino Smedile, scomparso qualche giorno fa.

Consiglio comunale di Messina, 30 punti all’ordine del giorno

Terminato il momento di raccoglimento, il Consiglio comunale di Messina ha dato avvio all’esame di un ordine del giorno particolarmente corposo. Sono infatti 30 i punti iscritti all’ordine del giorno, sui quali l’Aula è chiamata a confrontarsi nel corso della seduta. Una riunione dunque intensa sul piano amministrativo, preceduta però dal ricordo della tragedia di Pistunina, che continua a segnare profondamente la città di Messina.