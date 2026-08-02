Messina, giovane precipita da un balcone a Provinciale: è in gravi condizioni

Una minorenne è ricoverata in gravi condizioni dopo essere precipitata da un balcone nel pomeriggio di oggi nella zona di Provinciale a Messina. La giovane è stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario e trasferita con urgenza al vicino pronto soccorso del Policlinico. L’impatto con il suolo le ha provocato diverse lesioni. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sul quadro clinico della sedicenne. Dopo la caduta è stato richiesto l’intervento di un’ambulanza del 118, arrivata sul posto per prestare le prime cure alla ragazza. Considerata la gravità delle sue condizioni, la giovane è stata trasportata d’urgenza al Policlinico, dove è stata affidata alle cure dei sanitari. Secondo le informazioni disponibili, la sedicenne ha riportato più lesioni riconducibili al violento impatto con il terreno.

Accertamenti delle forze dell’ordine

Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine. Gli investigatori dovranno ricostruire con precisione quanto accaduto nel pomeriggio a Provinciale e chiarire le circostanze che hanno preceduto la caduta dal balcone. Al momento non sono stati diffusi ulteriori elementi sulla dinamica dell’episodio.