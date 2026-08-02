Messina, dopo il crollo di Pistunina un’altra tragedia: è morta la ragazza di 16 anni precipitata da un balcone

Un’altra tragedia scuote Messina. Una ragazza di 16 anni è morta in ospedale dopo essere precipitata da un balcone nel pomeriggio di oggi nella zona di Provinciale. La giovane era stata soccorsa immediatamente e trasportata d’urgenza al Policlinico, ma le gravi lesioni riportate nell’impatto con il suolo si sono rivelate fatali. Il dramma è avvenuto in una città già profondamente segnata dal crollo del palazzo di Pistunina, che ha provocato morti e dispersi. A poche ore da quella tragedia, un nuovo episodio ha colpito la comunità messinese, questa volta nel quartiere Provinciale.

Fatali le lesioni riportate nell’impatto con il suolo

A provocare la morte della ragazza sarebbero state le diverse lesioni subite nell’impatto con il terreno. La gravità del quadro clinico aveva reso necessario il trasporto immediato al pronto soccorso. I medici del 118 erano intervenuti sul posto per prestare le prime cure e stabilizzare la giovane prima del trasferimento. Ogni tentativo di salvarla, tuttavia, non è stato sufficiente. La notizia della morte della sedicenne ha aggiunto ulteriore dolore a una giornata già drammatica per la città di Messina.

Accertamenti delle forze dell’ordine sulla tragedia

Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine. Gli investigatori dovranno ricostruire con precisione quanto accaduto nel pomeriggio nella zona di Provinciale. L’attività investigativa sarà concentrata sulle circostanze che hanno preceduto la caduta dal balcone e sulla dinamica esatta dell’episodio. Al momento non sono stati diffusi ulteriori elementi utili a chiarire le cause della caduta. Non risultano inoltre disponibili altre informazioni sulle persone presenti al momento dell’accaduto o sulle condizioni nelle quali si è verificato il dramma.

Un altro dramma per la città di Messina

La morte della ragazza di 16 anni a Provinciale rappresenta un altro grave lutto per Messina, già colpita dal crollo del palazzo di Pistunina che ha causato morti e dispersi. Due tragedie diverse, avvenute in una città segnata in queste ore dal dolore. Nel caso della giovane precipitata dal balcone, l’attenzione resta adesso rivolta agli accertamenti delle forze dell’ordine, chiamate a chiarire la dinamica e le circostanze dell’accaduto.