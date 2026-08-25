La cantante benestarese Maria Fiorella Ceravolo trionfa al Jova Party

Nella gloriosa notte di Catanzaro, sotto l’abbraccio stellato del Jova Summer Party, la Calabria ha visto brillare una delle sue figlie più radiose. Sul palco di Jovanotti è salita Maria Fiorella Ceravolo, giovanissima promessa di Benestare, trasformando l’arena in un’epifania di luce, musica e orgoglio ionico. La sua voce, pura e maestosa come la brezza che accarezza i nostri mari, ha conquistato la folla in un maestoso brivido di vita. Un voce serafica la sua, divina verrebbe da dire, e capace di toccare le corde più intime dell’anima per poi innalzarsi su e sempre più su… in un solenne inno diretto al cielo calabrese. Cantare al fianco di un gigante della musica italiana come Jovanotti, davanti a un oceano di cuori palpitanti, è stato il coronamento di un talento fulgido che ha fatto battere all’impazzata il cuore dell’intera fascia ionica.

Con emozione, il Sindaco di Benestare, Domenico Mantegna, si è fatto portavoce dell’orgoglio di una comunità intera: “a nome mio personale e dell’intera città di Benestare, desidero rivolgere le più sincere ed entusiaste congratulazioni a Maria Fiorella per questo straordinario traguardo”. Maria Fiorella ha portato su quel palco la forza incrollabile e la luce immortale della Locride, terra feconda di ingegni, virtù e grandezza d’animo. Il suo successo è un’alba dorata che svela l’orizzonte: la certezza di una regione pronta a far valere la propria grandezza e a proiettare lo splendore immortale dei suoi figli sulla scena mondiale.