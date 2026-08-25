Jovanotti lascia la Calabria e attraversa lo Stretto di Messina: il viaggio verso Palermo tra bici e musica | VIDEO

La Calabria resta alle spalle, ma il viaggio continua. Jovanotti ha salutato la regione dopo giorni intensi vissuti tra musica, incontri e pedalate, dirigendosi verso la Sicilia per il prossimo grande appuntamento del suo tour. Il cantautore ha attraversato lo Stretto di Messina, proseguendo il percorso che lo porterà a Palermo, dove sono in programma le nuove serate del Jova Summer Party. Un trasferimento che non rappresenta soltanto uno spostamento logistico, ma un’altra tappa di un’avventura costruita sul rapporto diretto con i luoghi attraversati. Dopo l’abbraccio ricevuto dalla Calabria, Lorenzo Cherubini ha scelto ancora una volta di vivere il viaggio in modo autentico, alternando la bicicletta agli spostamenti necessari per raggiungere la nuova destinazione.

Dal concerto di Catanzaro alla nuova sfida siciliana

Il passaggio dalla Calabria alla Sicilia arriva dopo il grande entusiasmo suscitato dal concerto di Catanzaro, una delle tappe del Jova Summer Party 2026. L’artista ha raccontato sui social l’energia vissuta durante l’evento calabrese e il desiderio di proseguire il viaggio mantenendo quel legame speciale costruito con il pubblico. La Calabria è stata protagonista anche attraverso il JovaGiro, il percorso in bicicletta che ha accompagnato il cantante nei giorni precedenti, permettendogli di attraversare territori meno conosciuti e di incontrare persone lungo il cammino. Un modo diverso di raccontare una regione, lontano dai consueti itinerari e basato sulla lentezza del viaggio. La partenza verso la Sicilia segna quindi il passaggio a una nuova fase dell’avventura, con Palermo pronta ad accogliere il doppio appuntamento musicale che porterà ancora una volta migliaia di spettatori davanti al palco.

Jovanotti verso Palermo: il Jova Summer Party approda in Sicilia

La prossima fermata sarà Palermo, dove il Jova Summer Party farà tappa all’Ippodromo La Favorita con due appuntamenti dedicati alla grande musica e allo spettacolo. Il viaggio di Jovanotti verso il capoluogo siciliano mantiene lo spirito che ha caratterizzato questa esperienza: unire il concerto al racconto del territorio, trasformando ogni spostamento in un momento di condivisione e scoperta. La scelta di attraversare l’Italia in modo più vicino alle persone ha dato al tour una dimensione particolare, con la musica che diventa il punto di arrivo ma anche il filo conduttore di un percorso fatto di paesaggi, incontri e nuove emozioni.

Tra Stretto, bicicletta e musica: il viaggio di Lorenzo continua

Il passaggio sullo Stretto di Messina rappresenta uno dei momenti più suggestivi di questa fase del tour. La traversata verso la Sicilia aggiunge un nuovo capitolo a un progetto che punta a valorizzare non solo il palco, ma anche il viaggio necessario per arrivarci. Dalla Calabria alla Sicilia, Jovanotti porta con sé il ricordo di un’accoglienza calorosa e l’attesa per le prossime date. Un percorso che mette insieme musica, sostenibilità, movimento e rapporto con i territori, elementi che negli ultimi anni sono diventati parte integrante della sua identità artistica. Ora lo sguardo è rivolto a Palermo, dove il pubblico siciliano attende il nuovo appuntamento con il Jova Summer Party, dopo una lunga rotta fatta di chilometri, sorrisi e tanta musica.