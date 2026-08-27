Italia-Germania, Lazzaretto: “nel 1° set avrei chiesto la bombola di ossigeno, ma avrei voluto la palla che scotta”

Domotek Volley Reggio Calabria al PalaCalafiore, non è una novità, gli amaranto a Pentimele sono di casa. Questa volta però, hanno fatto da spettatori alla Nazionale Italiana che ha affrontato e battuto la Germania. Nel post partita, Enrico Lazzaretto, schiacciatore dei reggini che si è soffermato a parlare con gli atleti della nazionale, ha commentato, ai microfoni di StrettoWeb, l’incredibile primo set chiuso 64-66, record storico per la pallavolo mondiale: “sicuramente se c’è una palla che scotta la voglio poi lì sta le decisioni del palleggiatore a chi darla sicuramente una bombola d’ossigeno avrei chiesto perché sul 60 pari è lunga, un’ora e mezza di set, è stato bello vederlo, ma è una cosa anomala“.

Lazzaretto, rispondendo alle domande della stampa, ha poi spiegato: “sicuramente il sogno di vestire con la maglietta c’è sempre, ci sarà sempre. Sono tutti ragazzi che ho conosciuto negli anni in cui ho giocato a pallavolo, li conosco da tanto tempo, abbiamo iniziato fin da piccoli a giocare contro perché, bene o male, tanti hanno la mia età. Con Simone Giannelli ci giocavo contro quando lui giocava ancora schiacciatore, neanche da palleggiatore, quindi ne conosco un po’ ed è sempre bello ritrovarli“.