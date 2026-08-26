Italia-Germania di Volley al PalaCalafiore, De Biasi: “Reggio pronta per gli eventi internazionali”. E torna l’aria condizionata

Reggio Calabria sta vivendo una serata di grande sport con Italia-Germania di pallavolo maschile, in programma questa sera al PalaCalafiore. A margine dell’evento, il consigliere comunale Giuseppe De Biasi, intervistato in esclusiva da StrettoWeb, ha espresso tutta la propria soddisfazione per la presenza della Federazione e per il ritorno di un evento internazionale in città. De Biasi ha sottolineato il lavoro fatto sul palazzetto per mettere il pubblico nelle condizioni di vivere al meglio la serata, inserendo l’appuntamento con la Nazionale all’interno di una strategia più ampia che punta a riportare a Reggio Calabria eventi di rilievo nazionale e internazionale.

“Siamo felicissimi di ospitare la Federazione di Pallavolo, in questo scenario. Abbiamo sistemato il PalaCalafiore per dare modo ai reggini di vivere lo spettacolo in totale comfort. Il Sindaco più volte ci ha detto: normalizzare la città e dare qualcosa in più. Come? Con eventi internazionali. Dal Vinitaly alla Nazionale oggi avremo anche altri momenti di sport”. Il riferimento è quindi a una linea che, nelle intenzioni dell’amministrazione, punta a rendere più frequenti appuntamenti di questo tipo, utilizzando anche lo sport come occasione di visibilità e partecipazione per la città.

Al PalaCalafiore torna l’aria condizionata

Tra le novità di questa sera ce n’è una che potrebbe sembrare secondaria, ma che a Reggio Calabria assume un significato tutt’altro che banale: al PalaCalafiore sarà attiva l’aria condizionata. Un dettaglio concreto, ma molto atteso, soprattutto alla luce di quanto accaduto fino a poche settimane fa. Durante le intense finali playoff di Domotek e Viola, con il palazzetto gremito, dell’aria condizionata non c’era infatti traccia. La situazione aveva reso ancora più pesante l’esperienza all’interno dell’impianto nelle giornate di grande affluenza. Per Italia-Germania, invece, il pubblico sta assistendo all’evento con condizioni di comfort decisamente migliori.

La sfida di questa sera diventa così anche un banco di prova importante per il PalaCalafiore e per la capacità della città di ospitare eventi internazionali. Il ritorno della Nazionale, insieme agli interventi effettuati sull’impianto, rappresenta per l’amministrazione un passaggio simbolico e concreto nella direzione indicata da De Biasi: normalizzare i servizi e, allo stesso tempo, aggiungere occasioni di sport e spettacolo di livello superiore. Con Italia-Germania, Reggio Calabria torna quindi al centro della scena sportiva nazionale, in una serata che non riguarda soltanto il campo ma anche l’immagine della città, l’organizzazione del palazzetto e la qualità dell’accoglienza riservata al pubblico.