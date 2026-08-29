Il Catania pesca l’imprevisto: ko 2-0 a Monopoli, due sconfitte in due gare, avvio pessimo | CLASSIFICA

Doppio disco rosso per il Catania. Peggio di così non si poteva iniziare. A Monopoli i rossoblu hanno pescato il più classico degli “imprevisti” dell’omonimo gioco da tavolo. Una sconfitta per 2-0, con un gol per tempo a firma di Garritano e Greco, ha fatto salire a quota 2 la casella delle sconfitte stagionali del Catania, in altrettante partite. Un pessimo inizio di stagione che, dal caso fideiussione è arrivato fino al ko contro l’Inter U23 dello scorso weekend.

Catania che resta sul fondo della classifica, davanti solo al Crotone penalizzato di 6 punti e sconfitto in casa del Sorrento. Gli etnei dovranno cambiare marcia per risalire la classifica e dimostrare di meritarsi i gradi di favorita del campionato.

Risultati Serie C Girone C 2ª Giornata

Venerdì 28 agosto

Ore 21:00

Barletta-Bari 3-0

Casarano-Giugliano 4-3

Cavese-Audace Cerignola 3-1

Scafatese-Picerno 0-2

Sabato 29 agosto

Ore 18:00

Foggia-Salernitana 1-1

Savoia-Caserta 1-2

Sorrento-Crotone 1-0

Ore 21:00

Cosenza-Potenza 1-2

Inter-Altamura 1-1

Monopoli-Catania 2-0

Classifica Serie C Girone C

Potenza 6 Picerno 6 Sorrento 6 Barletta 4 Casertana 4 Inter U23 4 Foggia 4 Altamura 4 Monipoli 3 Audace Cerignola 3 Bari 3 Cavese 3 Casarano 3 Giugliano 1 Salernitana 1 Scafatese 1 Savoia 0 Cosenza 0 Catania 0 Crotone (-6)

Prossimo turno Serie C, 3ª Giornata

Sabato 5 settembre

Ore 18:00

Crotone-Barletta

Ore 21:00

Bari-Casarano

Giugliano-Sorrento

Potenza Monopoli

Domenica 6 settembre

Ore 15:00

Salernitana-Cavese

Ore 18:00

Altamura-Savoia

Ore 21:00

Casertana-Scafatese

Foggia-Audace Cerignola

Lunedì 7 settembre

Ore 20:30

Catania-Cosenza

Ore 21:00

Picerno-Inter U23