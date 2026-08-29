Il Catania pesca l’imprevisto: ko 2-0 a Monopoli, due sconfitte in due gare, avvio pessimo | CLASSIFICA

Dopo il ko all'esordio contro l'Inter U23, il Catania perde anche a Monopoli: decidono la sfida le reti di Garritano e Greco

Monopoli-Catania
Foto Instagram @officialcataniafc

Doppio disco rosso per il Catania. Peggio di così non si poteva iniziare. A Monopoli i rossoblu hanno pescato il più classico degli “imprevisti” dell’omonimo gioco da tavolo. Una sconfitta per 2-0, con un gol per tempo a firma di Garritano e Greco, ha fatto salire a quota 2 la casella delle sconfitte stagionali del Catania, in altrettante partite. Un pessimo inizio di stagione che, dal caso fideiussione è arrivato fino al ko contro l’Inter U23 dello scorso weekend.

Catania che resta sul fondo della classifica, davanti solo al Crotone penalizzato di 6 punti e sconfitto in casa del Sorrento. Gli etnei dovranno cambiare marcia per risalire la classifica e dimostrare di meritarsi i gradi di favorita del campionato.

Risultati Serie C Girone C 2ª Giornata

Venerdì 28 agosto

Ore 21:00

Barletta-Bari 3-0
Casarano-Giugliano 4-3
Cavese-Audace Cerignola 3-1
Scafatese-Picerno 0-2

Sabato 29 agosto

Ore 18:00

Foggia-Salernitana 1-1
Savoia-Caserta 1-2
Sorrento-Crotone 1-0

Ore 21:00

Cosenza-Potenza 1-2
Inter-Altamura 1-1
Monopoli-Catania 2-0

Classifica Serie C Girone C

  1. Potenza 6
  2. Picerno 6
  3. Sorrento 6
  4. Barletta 4
  5. Casertana 4
  6. Inter U23 4
  7. Foggia 4
  8. Altamura 4
  9. Monipoli 3
  10. Audace Cerignola 3
  11. Bari 3
  12. Cavese 3
  13. Casarano 3
  14. Giugliano 1
  15. Salernitana 1
  16. Scafatese 1
  17. Savoia 0
  18. Cosenza 0
  19. Catania 0
  20. Crotone (-6)

Prossimo turno Serie C, 3ª Giornata

Sabato 5 settembre

Ore 18:00

Crotone-Barletta

Ore 21:00

Bari-Casarano
Giugliano-Sorrento
Potenza Monopoli

Domenica 6 settembre

Ore 15:00

Salernitana-Cavese

Ore 18:00

Altamura-Savoia

Ore 21:00

Casertana-Scafatese
Foggia-Audace Cerignola

Lunedì 7 settembre

Ore 20:30

Catania-Cosenza

Ore 21:00

Picerno-Inter U23

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