Il Catania pesca l’imprevisto: ko 2-0 a Monopoli, due sconfitte in due gare, avvio pessimo | CLASSIFICA

Doppio disco rosso per il Catania. Peggio di così non si poteva iniziare. A Monopoli i rossoblu hanno pescato il più classico degli “imprevisti” dell’omonimo gioco da tavolo. Una sconfitta per 2-0, con un gol per tempo a firma di Garritano e Greco, ha fatto salire a quota 2 la casella delle sconfitte stagionali del Catania, in altrettante partite. Un pessimo inizio di stagione che, dal caso fideiussione è arrivato fino al ko contro l’Inter U23 dello scorso weekend.
Catania che resta sul fondo della classifica, davanti solo al Crotone penalizzato di 6 punti e sconfitto in casa del Sorrento. Gli etnei dovranno cambiare marcia per risalire la classifica e dimostrare di meritarsi i gradi di favorita del campionato.
Risultati Serie C Girone C 2ª Giornata
Venerdì 28 agosto
Ore 21:00
Barletta-Bari 3-0
Casarano-Giugliano 4-3
Cavese-Audace Cerignola 3-1
Scafatese-Picerno 0-2
Sabato 29 agosto
Ore 18:00
Foggia-Salernitana 1-1
Savoia-Caserta 1-2
Sorrento-Crotone 1-0
Ore 21:00
Cosenza-Potenza 1-2
Inter-Altamura 1-1
Monopoli-Catania 2-0
Classifica Serie C Girone C
- Potenza 6
- Picerno 6
- Sorrento 6
- Barletta 4
- Casertana 4
- Inter U23 4
- Foggia 4
- Altamura 4
- Monipoli 3
- Audace Cerignola 3
- Bari 3
- Cavese 3
- Casarano 3
- Giugliano 1
- Salernitana 1
- Scafatese 1
- Savoia 0
- Cosenza 0
- Catania 0
- Crotone (-6)
Prossimo turno Serie C, 3ª Giornata
Sabato 5 settembre
Ore 18:00
Crotone-Barletta
Ore 21:00
Bari-Casarano
Giugliano-Sorrento
Potenza Monopoli
Domenica 6 settembre
Ore 15:00
Salernitana-Cavese
Ore 18:00
Altamura-Savoia
Ore 21:00
Casertana-Scafatese
Foggia-Audace Cerignola
Lunedì 7 settembre
Ore 20:30
Catania-Cosenza
Ore 21:00
Picerno-Inter U23