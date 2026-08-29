Crotone, arriva il secondo ko di fila: l’ex Ricci premia il Sorrento, resta il -6 in CLASSIFICA

Dopo la sconfitta casalinga contro il Foggia all’esordio stagionale, per il Crotone arriva un altro disco rosso. Inizia come peggio non poteva la stagione dei calabresi, già fortemente condizionata dal -6 in classifica, scortesia di una penalizzazione che zavorra gli ‘Squali’ all’ultimo posto della classifica. Per eliminare il segno meno servono punti, i rossoblu continuano a non raccoglierne.
La prospettiva di un pareggio, nella sfida della serata odierna in quel di Sorrento, è durata per poco più di un’ora. Al 69′, Federico Ricci, ex di turno (visto anche con la maglia della Reggina, ndr), ha segnato il gol del vantaggio dei campani, equivalso anche al gol vittoria dopo il triplice fischio dell’arbitro.
Risultati Serie C Girone C 2ª Giornata
Venerdì 28 agosto
Ore 21:00
Barletta-Bari 3-0
Casarano-Giugliano 4-3
Cavese-Audace Cerignola 3-1
Scafatese-Picerno 0-2
Sabato 29 agosto
Ore 18:00
Foggia-Salernitana 1-1
Savoia-Caserta 1-2
Sorrento-Crotone 1-0
Ore 21:00
Cosenza-Potenza
Inter-Altamura
Monopoli-Catania
Classifica Serie C Girone C
- Picerno 6
- Sorrento 6
- Barletta 4
- Casertana 4
- Foggia 4
- Potenza 3*
- Inter U23 3*
- Altamura 3*
- Audace Cerignola 3
- Bari 3
- Cavese 3
- Casarano 3
- Giugliano 1
- Salernitana 1
- Scafatese 1
- Catania 0*
- Monopoli 0*
- Savoia 0
- Cosenza 0*
- Crotone (-6)
* Una gara in meno
Prossimo turno Serie C, 3ª Giornata
Sabato 5 settembre
Ore 18:00
Crotone-Barletta
Ore 21:00
Bari-Casarano
Giugliano-Sorrento
Potenza Monopoli
Domenica 6 settembre
Ore 15:00
Salernitana-Cavese
Ore 18:00
Altamura-Savoia
Ore 21:00
Casertana-Scafatese
Foggia-Audace Cerignola
Lunedì 7 settembre
Ore 20:30
Catania-Cosenza
Ore 21:00
Picerno-Inter U23