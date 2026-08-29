Crotone, arriva il secondo ko di fila: l’ex Ricci premia il Sorrento, resta il -6 in CLASSIFICA

Seconda sconfitta consecutiva per il Crotone: i calabresi, dopo il ko interno contro il Foggia, perdono anche in trasferta a Sorrento. Decisivo il gol dell'ex firmato da Ricci

Sorrento-Crotone

Dopo la sconfitta casalinga contro il Foggia all’esordio stagionale, per il Crotone arriva un altro disco rosso. Inizia come peggio non poteva la stagione dei calabresi, già fortemente condizionata dal -6 in classifica, scortesia di una penalizzazione che zavorra gli ‘Squali’ all’ultimo posto della classifica. Per eliminare il segno meno servono punti, i rossoblu continuano a non raccoglierne.

La prospettiva di un pareggio, nella sfida della serata odierna in quel di Sorrento, è durata per poco più di un’ora. Al 69′, Federico Ricci, ex di turno (visto anche con la maglia della Reggina, ndr), ha segnato il gol del vantaggio dei campani, equivalso anche al gol vittoria dopo il triplice fischio dell’arbitro.

Risultati Serie C Girone C 2ª Giornata

Venerdì 28 agosto

Ore 21:00

Barletta-Bari 3-0
Casarano-Giugliano 4-3
Cavese-Audace Cerignola 3-1
Scafatese-Picerno 0-2

Sabato 29 agosto

Ore 18:00

Foggia-Salernitana 1-1
Savoia-Caserta 1-2
Sorrento-Crotone 1-0

Ore 21:00

Cosenza-Potenza
Inter-Altamura
Monopoli-Catania

Classifica Serie C Girone C

  1. Picerno 6
  2. Sorrento 6
  3. Barletta 4
  4. Casertana 4
  5. Foggia 4
  6. Potenza 3*
  7. Inter U23 3*
  8. Altamura 3*
  9. Audace Cerignola 3
  10. Bari 3
  11. Cavese 3
  12. Casarano 3
  13. Giugliano 1
  14. Salernitana 1
  15. Scafatese 1
  16. Catania 0*
  17. Monopoli 0*
  18. Savoia 0
  19. Cosenza 0*
  20. Crotone (-6)

* Una gara in meno

Prossimo turno Serie C, 3ª Giornata

Sabato 5 settembre

Ore 18:00

Crotone-Barletta

Ore 21:00

Bari-Casarano
Giugliano-Sorrento
Potenza Monopoli

Domenica 6 settembre

Ore 15:00

Salernitana-Cavese

Ore 18:00

Altamura-Savoia

Ore 21:00

Casertana-Scafatese
Foggia-Audace Cerignola

Lunedì 7 settembre

Ore 20:30

Catania-Cosenza

Ore 21:00

Picerno-Inter U23

Leggi altri articoli di Crotone
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google