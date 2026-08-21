Il Catania pensa a un colpo clamoroso: a sorpresa spunta Massimo Coda

La notizia, tirata fuori da Gianluca Di Marzio e rilanciata in pochi minuti su tante testate nazionali e soprattutto locali, è di quelle clamorose: il Catania sarebbe vicino a chiudere per Massimo Coda. Seppur 37enne, l’attaccante è il Re della Serie B, marcatore più prolifico all time della cadetteria (144 reti), quindi per la C rappresenterebbe un colpo fantastico. Tra l’altro, sarebbe la risposta della proprietà alle polemiche, allo scetticismo e alla delusione per la vicenda fideiussione, gestita in modo abbastanza superficiale. Il giocatore è svincolato.

Ovviamente, l’arrivo di Coda non farebbe altro che confermare le ambizioni del club siciliano, già considerato tra i favoriti per il salto in Serie B, almeno al pari di Bari e Salernitana, così come anticipato anche dalla griglia stilata qualche giorno fa da StrettoWeb. Di certo, per la piazza rossoblu, che ha già risposto presente con oltre 10 mila abbonamenti, sarebbe un ottimo modo per iniziare al meglio la stagione, il cui avvio è previsto domenica alle ore 18 contro l’Inter Under 23.