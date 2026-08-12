Il Catania continua con le cessioni: Fabio Ponsi va alla Reggiana

Prosegue l’opera di snellimento dell’organico, per il Catania, nell’obiettivo di alleggerire il monte ingaggi alla luce anche della grave mancanza rispetto al mancato versamento della fideiussione entro la scadenza del 10 agosto, fatto che comporterà il deferimento e la penalizzazione. Dopo le due cessioni di ieri, di Di Noia e Lomangino, oggi arriva quella di Fabio Ponsi alla Reggiana. Operazione in prestito con obbligo di acquisto in caso di determinate condizioni.
Ecco la nota ufficiale: “Catania Football Club rende noto di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Fabio Ponsi alla società AC Reggiana 1919, a titolo temporaneo e con obbligo di acquisizione a titolo definitivo al verificarsi di determinate condizioni”.