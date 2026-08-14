I Giganti pirotecnici, il Pupo e la Pupa: grandi novità a Melicucco per la festa di San Rocco | VIDEO

Sono giorni di festa a Melicucco, provincia di Reggio Calabria, in occasione della festa di San Rocco. Prima che in quella zona si consumasse la tragedia della tarda serata di ieri, dove un meccanico 31enne ha perso la vita mentre stava riparando un’auto, la comunità si è ritrovata per stare insieme, in un momento di gioia, convivialità e tradizione. La grande novità, come sottolineato dalle telecamere di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, è rappresentata dai Giganti pirotecnici, dal Pupo e dalla Pupa.

Di seguito il servizio completo con le testimonianze degli organizzatori.