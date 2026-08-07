Giovanni Laganà nuovo DG del Comune di Reggio Calabria, ANCE promuove la scelta: “ora il tempo dell’attuazione”

ANCE Reggio Calabria esprime convinto apprezzamento per la scelta del sindaco Francesco Cannizzaro e dell’Amministrazione comunale di affidare all’ingegnere Giovanni Laganà la Direzione Generale del Comune di Reggio Calabria. Per l’Associazione, la nomina assume un significato che va oltre il profilo professionale individuato e rappresenta anche un segnale di metodo, perché affida un ruolo strategico per il funzionamento dell’Ente a una figura con una lunga esperienza nella Pubblica Amministrazione, nelle infrastrutture, nei lavori pubblici, nella pianificazione territoriale e nella gestione di organizzazioni complesse.

ANCE sottolinea come la decisione dell’Amministrazione punti su competenza, esperienza, autorevolezza e capacità amministrativa, inserendosi in un quadro sul quale l’Associazione aveva già espresso una valutazione positiva in occasione dell’insediamento della nuova Giunta. Con una nota istituzionale inviata lo scorso 6 luglio al sindaco, al vicesindaco e agli assessori, il presidente e il Consiglio direttivo avevano infatti evidenziato favorevolmente l’articolazione delle deleghe e l’attenzione rivolta a temi considerati strategici per il futuro della città, dalla rigenerazione urbana alle infrastrutture, dall’edilizia residenziale pubblica alla pianificazione territoriale, fino alla mobilità, all’Area integrata dello Stretto e alla centralità dei lavori pubblici.

“La nomina rafforza la capacità amministrativa e realizzativa del Comune”

Secondo ANCE, la scelta di Giovanni Laganà costituisce un ulteriore tassello nel percorso di rafforzamento della capacità amministrativa e realizzativa del Comune. Il suo curriculum viene considerato particolarmente coerente con le esigenze della città: dall’esperienza ai vertici di ANAS in Calabria agli incarichi dirigenziali regionali, fino alle funzioni ricoperte nell’amministrazione comunale di Catanzaro, il nuovo direttore generale ha maturato una conoscenza approfondita dei meccanismi della macchina pubblica e delle problematiche legate alla programmazione, progettazione e realizzazione delle opere.

Per Reggio Calabria, evidenzia l’Associazione, questo passaggio assume una rilevanza particolare perché la città si trova in una fase nella quale alla capacità di programmare deve necessariamente accompagnarsi una sempre maggiore capacità di realizzare. In gioco ci sono investimenti, infrastrutture strategiche, interventi di rigenerazione urbana, fondi comunitari e nazionali, opere pubbliche e trasformazioni urbane in grado di incidere sulla qualità della vita e sulla competitività dell’intero territorio metropolitano.

ANCE insiste quindi sulla necessità di una Pubblica Amministrazione sempre più forte, autorevole ed efficiente, capace di assumere decisioni, accelerare i procedimenti, garantire certezza dei tempi e trasformare le risorse disponibili in opere concretamente realizzate. “Il tempo che abbiamo davanti non può più essere soltanto quello della programmazione: deve diventare il tempo dell’attuazione”, è il concetto centrale rilanciato dall’Associazione.

Michele Laganà: “Una professionalità di riconosciuta esperienza e competenza”

“Come ANCE Reggio Calabria – dichiara il Presidente arch. Michele Laganà, a nome dell’intero Consiglio Direttivo – guardiamo con grande favore a una scelta che rafforza la struttura amministrativa del Comune attraverso una professionalità di riconosciuta esperienza e competenza. Riteniamo particolarmente significativo che il Sindaco abbia deciso di affidare la Direzione Generale a una figura che conosce profondamente il mondo delle infrastrutture, dei lavori pubblici, della pianificazione e della Pubblica Amministrazione. È un segnale che apprezziamo e che riteniamo coerente con l’esigenza, più volte manifestata anche dalla nostra Associazione, di dotare la città di una macchina amministrativa sempre più capace di accompagnare le grandi trasformazioni che attendono Reggio Calabria.”

“Al Sindaco Cannizzaro e all’intera Amministrazione – prosegue il Presidente insieme al Consiglio Direttivo – riconosciamo il merito di aver compiuto una scelta di alto profilo. Adesso occorre fare in modo che questa capacità e questa esperienza possano tradursi rapidamente in maggiore efficienza amministrativa, tempi certi, qualità della programmazione e soprattutto capacità di portare a compimento le opere. La sfida che abbiamo davanti è trasformare le opportunità in progetti, i progetti in cantieri e i cantieri in infrastrutture e servizi per la comunità.”

ANCE rilancia il confronto stabile con il Comune

Come rappresentanti del sistema delle imprese delle costruzioni, ANCE sottolinea quanto la qualità e l’efficienza della macchina amministrativa siano determinanti per lo sviluppo di un territorio. Un Comune in grado di programmare con chiarezza, garantire procedure trasparenti ed efficienti e assicurare certezza sui tempi viene considerato una condizione essenziale per attrarre investimenti, sostenere l’economia, qualificare il sistema imprenditoriale e creare occupazione.

Al nuovo direttore generale, Giovanni Laganà, il presidente Michele Laganà e l’intero Consiglio direttivo di ANCE Reggio Calabria rivolgono quindi gli auguri di buon lavoro, nella convinzione che l’esperienza maturata nei settori delle infrastrutture, dell’urbanistica, dei lavori pubblici e dell’amministrazione possa rappresentare un patrimonio importante al servizio della città.

ANCE Reggio Calabria conferma inoltre la propria disponibilità a essere un interlocutore autonomo, responsabile e propositivo dell’Amministrazione comunale, mettendo a disposizione competenze, esperienze e capacità delle imprese e della filiera delle costruzioni. Resta pienamente attuale anche la proposta, già formulata all’insediamento della nuova Giunta, di avviare un confronto tecnico-istituzionale stabile sui temi della programmazione delle opere pubbliche, della rigenerazione urbana, dell’edilizia residenziale pubblica e sociale, della semplificazione delle procedure e della valorizzazione della filiera locale.

Per ANCE, Reggio Calabria ha oggi davanti a sé una straordinaria opportunità: trasformare una stagione di programmazione e disponibilità di risorse in una stagione di realizzazioni concrete. In questa prospettiva, la scelta del nuovo direttore generale viene accolta dal presidente Michele Laganà e dall’intero Consiglio direttivo con favore, fiducia e grandi aspettative.