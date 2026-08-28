Gioia Tauro, lavoratori portuali e trasporti: i sindacati chiedono agevolazioni e nuovi collegamenti

Le Segreterie Regionali e Territoriali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL Mare e Porti e SUL Porti esprimono “il più vivo ringraziamento al Consigliere Regionale On. Giuseppe Mattiani, primo firmatario, e ai Consiglieri Bevilacqua e Greco. Il loro emendamento all’art. 6 della proposta di legge “Disciplina dei servizi di trasporto pubblico locale” rappresenta un atto di grande sensibilità verso i lavoratori portuali di Gioia Tauro e di tutta la Calabria, che operano su turni h24 in condizioni spesso gravose”. I sindacati rivolgono ora un appello accorato “al Presidente della Regione, On. Roberto Occhiuto, all’Assessore ai Trasporti e all’intero Consiglio Regionale affinché sostengano e inseriscano definitivamente questa norma nella riforma del TPL. L’agevolazione tariffaria è però solo un primo passo. Per garantire la continuità operativa di un’infrastruttura strategica per l’Italia e per il Mediterraneo, il diritto alla mobilità va supportato da un potenziamento reale dei servizi”.

“Ad oggi i collegamenti sono insufficienti. Nella nuova programmazione i sindacati chiedono con forza: Nuova linea bus dedicata per la Piana e l’entroterra: un collegamento specifico che includa Cittanova, Taurianova, Polistena e l’area Pre-Aspromontana, bacino importante della forza lavoro portuale; collegamento ferroviario stabile: una tratta che unisca la fascia Jonica (da Melito di Porto Salvo e Reggio Calabria) direttamente all’area portuale di Gioia Tauro, per garantire un trasporto sostenibile, sicuro e compatibile con i turni. Le sigle sindacali vigileranno con attenzione affinché la proposta di legge si trasformi rapidamente in realtà, garantendo dignità e sicurezza a tutti i lavoratori dei porti calabresi”, concludono i sindacati.