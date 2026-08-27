Calabria, Mattiani: “la riforma del servizio pubblico locale tenga conto dei lavoratori Portuali”

E’ stata depositata, in Calabria, la proposta di legge regionale recante “Disciplina dei servizi di trasporto pubblico locale”. Una riforma organica del settore, che nelle intenzioni del proponente nasce dall’esigenza di assicurare un governo unitario, efficiente e trasparente della mobilità regionale e locale. Un intervento che andrebbe a sostituire la legge regionale 31 dicembre 2015 n. 35, adeguando l’ordinamento regionale all’evoluzione della normativa europea e statale e concentrando in un unico ente di governo le funzioni di organizzazione, affidamento e controllo dei servizi.

Il Consigliere Regionale Mattiani ha presentato un emendamento aggiuntivo quale primo firmatario

Con riferimento all’art. 6 della proposta di Legge, il Consigliere Regionale Mattiani (Lega Calabria) ha presentato un emendamento aggiuntivo quale primo firmatario, insieme ai Consiglieri Regionali Gianpaolo Bevilacqua e Orlandino Greco, che mira ad estendere le agevolazioni tariffarie ai lavoratori portuali del Porto di Gioia Tauro e di tutti gli altri porti calabresi. Una proposta emendativa ritenuta strategica da parte del Consigliere Mattiani, proprio in ragione del ruolo che il Porto di Gioia Tauro riveste nel sistema logistica e produttivo regionale, così come altrettanto strategico è il ruolo dell’intero sistema portuale calabrese: “l’emendamento presentato mira ad integrare l’art. 6 della proposta di Legge Regionale, aggiungendo tra le categorie aventi diritto a riduzioni o esenzioni tariffarie, i lavoratori portuali del Porto di Gioia Tauro e di tutti gli altri porti calabresi. Un intervento che reputo essenziale, alla luce della rilevanza strategica che il Porto di Gioia Tauro riveste nel sistema logistico e produttivo regionale, nazionale e mediterraneo, così come altrettanto strategico è il ruolo dell’intero sistema portuale calabrese”.

“L’introduzione di specifiche agevolazioni tariffarie per i lavoratori portuali è pertanto finalizzata a sostenere il diritto alla mobilità”

Prosegue ancora il Consigliere Regionale Mattiani: “Quanto al Porto di Gioia Tauro, la sua posizione geografica, la rilevanza dei traffici commerciali e l’elevata concentrazione di attività portuali e logistiche fanno dello scalo un’infrastruttura di interesse strategico per l’economia calabrese e un importante polo occupazionale per il territorio della Piana di Gioia Tauro. In tale contesto, garantire condizioni di mobilità adeguate e sostenibili ai lavoratori costituisce un elemento funzionale alla piena operatività e alla continuità delle attività portuali. Le caratteristiche del lavoro portuale, spesso articolato su turnazioni e fasce orarie differenziate, rendono infatti particolarmente importante assicurare collegamenti di trasporto pubblico efficienti assicurare collegamenti di trasporto pubblico efficienti, accessibili e compatibili con gli orari di ingresso e uscita dal lavoro. L’introduzione di specifiche agevolazioni tariffarie per i lavoratori portuali è pertanto finalizzata a sostenere il diritto alla mobilità, ridurre il ricorso al mezzo privato, contenere i costi sostenuti dai lavoratori e favorire modalità di spostamento maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale e sociale. La misura assume altresì una valenza strategica in relazione alla necessità di rafforzare l’integrazione tra il Porto di Gioia Tauro e tutti gli altri porti calabresi ed il territorio circostante”, sottolinea.

Soddisfatti anche i Consiglieri Regionali Gianpaolo Bevilacqua e Orlandino Greco

Soddisfatti anche i Consiglieri Regionali Gianpaolo Bevilacqua e Orlandino Greco (Lega Calabria):“reputiamo l’emendamento presentato alla proposta di Legge di riforma del servizio pubblico locale un giusto e doveroso riconoscimento al ruolo dei lavoratori portuali calabresi. Le agevolazioni tariffarie proposte contribuiranno a sostenerne gli sforzi, anche di carattere economico, cui quotidianamente sono sottoposti, oltre ad incentivare il ricorso a forme di mobilità alternative. Riteniamo che il nostro sistema portuale sia strategico e costituisca un importante volano di crescita economica e sociale per la nostra Regione. Pertanto, misure come quella in discussione, unitamente alla garanzia di servizi pubblici efficienti che ci vedono costantemente impegnati, consentiranno di migliorarne l’operatività”, concludono i Consiglieri Regionali Gianpaolo Bevilacqua e Orlandino Greco.