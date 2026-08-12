Futuro Nazionale arriva a Villa San Giovanni: programmata un’assemblea sul futuro del territorio | INFO

Futuro Nazionale Calabria organizza un’assemblea politica in programma giovedì 13 agosto alle ore 18.00 presso Il Pilone, in località Santa Trada, a Villa San Giovanni. L’iniziativa punta a creare un momento di confronto e partecipazione sui principali temi dell’attualità politica e amministrativa, con particolare attenzione alle prospettive di sviluppo del territorio calabrese e al rapporto con cittadini, amministratori e referenti dei comitati presenti nella regione.

All’incontro parteciperanno l’On. Domenico Furgiuele, Coordinatore regionale per la Calabria, e l’On. Edoardo Ziello, Capogruppo alla Camera dei Deputati. Nel corso dell’assemblea saranno approfonditi i temi considerati prioritari per la Calabria, con l’obiettivo di condividere idee, proposte e visioni strategiche orientate alla valorizzazione delle potenzialità del territorio e alla costruzione di percorsi concreti di crescita, partecipazione e buon governo.

Gli organizzatori sottolineano il valore dell’appuntamento anche sotto il profilo del rapporto diretto con il territorio. “L’assemblea politica di Reggio Calabria vuole essere un momento di ascolto e confronto aperto, finalizzato a consolidare il rapporto con il territorio e a promuovere una sempre maggiore partecipazione della comunità alle sfide del presente e del futuro”, evidenziano.

L’appuntamento del 13 agosto si inserisce nel percorso di radicamento e crescita di Futuro Nazionale in Calabria. L’obiettivo dichiarato è rafforzare il confronto politico e contribuire alla definizione di proposte capaci di rispondere alle esigenze dei cittadini e dei territori, consolidando al tempo stesso il dialogo con le realtà locali e con i diversi livelli dell’amministrazione pubblica.