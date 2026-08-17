Festa di San Rocco a Melicucco tra fede, tradizione e raccoglimento | INTERVISTE

La Festa di San Rocco a Melicucco, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità, è stata quest’anno segnata dal dolore per la tragedia di Anthony Ieranò. Un evento che ha inevitabilmente cambiato il clima dei giorni tradizionalmente dedicati alla fede, alla partecipazione popolare e alle celebrazioni in onore del Santo. Quella che per Melicucco rappresenta una ricorrenza profondamente radicata nella storia e nell’identità del paese si è così intrecciata con un momento di grande tristezza.

Melicucco tra fede, festa e raccoglimento

Le celebrazioni dedicate a San Rocco rappresentano per Melicucco non soltanto un appuntamento religioso, ma anche un momento di forte identità collettiva. Proprio per questo, quando una tragedia colpisce la comunità durante i giorni della festa, il senso stesso della ricorrenza cambia. La partecipazione, la devozione e la tradizione si accompagnano al dolore e al raccoglimento.

Le interviste di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: