Favasuli, il saluto al Catanzaro è da pelle d’oca: “il vostro affetto mi ha fatto commuovere, vi auguro il meglio perché lo meritate”

Costantino Favasuli saluta Catanzaro. Dopo una lunga trattativa, con un corteggiamento del Napoli iniziato settimane fa, il giovane esterno originario di Africo ha svolto ieri mattina le visite mediche, mentre questa mattina è arrivata l’ufficialità. Sui social, il giocatore ha voluto salutare la piazza calabrese con un messaggio da brividi. “Ciao Catanzaro, lasciare questa maglia dopo aver vissuto un’annata così intensa non è facile: I playoff, il vostro boato allo stadio, la spinta incredibile che ci avete dato fino all’ultimo secondo… sono ricordi scolpiti nella mia mente. Grazie per avermi fatto sentire uno di voi. Vedervi al campo tutti lì riuniti per salutarmi, mi ha fatto venire i brividi e battere il cuore a mille. L’affetto che mi avete dimostrato mi ha fatto commuovere, sono dei momenti che non dimenticherò mai. Mi avete fatto sentire speciale, compreso e amato fin dal primo giorno” ha scritto.

“Grazie per ogni coro, per ogni applauso e per l’affetto gigantesco che mi avete regalato in questi mesi. Grazie per il vostro affetto incondizionato, una parte del mio cuore rimarrà sempre legata a questa città e a questi colori. Grazie alla società, ai compagni di squadra al mister al suo staff che sono diventati una famiglia, e a tutti voi tifosi per avermi fatto sentire a casa fin dal primo momento. Vi auguro tutto il meglio che il calcio possa offrirvi, perché ve lo meritate. Ora inizia un nuovo capitolo della mia storia non vedo l’ora di cominciare…” ha aggiunto.