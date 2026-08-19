Catanzaro, ora è ufficiale: Favasuli ceduto al Napoli. Altra importante plusvalenza per il club

Mancava solo l’ufficialità, è arrivata anche quella: il Catanzaro ha ceduto Costantino Favasuli al Napoli. Dopo le visite mediche effettuate ieri mattina, l’esterno di Africo ha firmato. Per il club di Noto un’altra importante plusvalenza dopo quella di Liberali, ceduto al Como. Erano i due gioielli di proprietà della società, ingaggiati e poi valorizzati. “US Catanzaro 1929 – si legge nella nota ufficiale – comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Costantino Favasuli alla SSC Napoli”.

“Arrivato in giallorosso con entusiasmo e determinazione, Favasuli ha saputo distinguersi per professionalità, impegno e attaccamento alla maglia, offrendo un contributo prezioso nella scorsa stagione. La società desidera rivolgere a Costantino un sentito ringraziamento per il lavoro svolto, per la serietà dimostrata ogni giorno e per le emozioni che ha regalato ai tifosi giallorossi. A lui il più sincero in bocca al lupo per questa nuova e prestigiosa avventura professionale, con l’auspicio che possa continuare a raccogliere i successi che merita, dentro e fuori dal campo”.