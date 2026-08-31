Cuba, che feeling con Messina! Sconfitto anche il Brasile nell’ultima gara di FIPAV Cup Men Elite | FOTO

Dopo aver battuto l'Italia nella gara inaugurale della tappa di Messina, Cuba si ripete battendo anche il Brasile: i cubani si impongono per 1-3 al PalaRescifina in rimonta

  • Brasile-Cuba Volley
    Foto di Pier Paolo Papalia / StrettoWeb
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Sarà il clima dell’isola che li fa sentire a casa, ma Cuba ha scoperto di avere un certo feeling con Messina. Dopo aver battuto, ahinoi, l’Italia al tie-break nella prima gara del PalaRescifina, la Nazionale cubana ha avuto la meglio anche sul Brasile nella sfida centro-sud americana che chiude il programma della FIPAV Cup Men Elite. Simon e compagni si sono imposti in rimonta, dopo aver perso il primo set 25-19, vincendo i tre parziali successivi con i punteggi di 21-25, 23-25 e 18-25.

Conclusa la settimana di grande volley che ha appassionato entrambe le sponde dello Stretto, l’Italia si prepara all’esordio all’Europeo di Volley il 10 settembre a piazza del Plebiscito a Napoli, all’aperto, in una cornice splendida.

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