Crollo a Messina, smentita l’individuazione di un terzo disperso

Non è stato ancora individuato un terzo corpo tra le macerie. A smentire le notizie circolate nel corso della mattinata sono stati il sindaco Basile e il comandante dei vigili del fuoco Burgio, intervenuti per chiarire la situazione mentre continuano le operazioni di ricerca. Dopo il ritrovamento dei corpi dei fratelli Carmelo e Rosa Leone, sembrava infatti che un altro corpo fosse stato localizzato, anche se non ancora estratto dalle macerie. L’informazione è stata però successivamente smentita dalle autorità impegnate sul posto.

La smentita sul presunto ritrovamento di un altro corpo

La notizia più rilevante riguarda dunque la mancata conferma dell’individuazione di un’altra vittima. Nonostante le prime informazioni emerse durante la mattinata, al momento non risulta che il terzo corpo sia stato effettivamente localizzato. Il sindaco Basile e il comandante Burgio hanno chiarito che le squadre stanno continuando a lavorare in diversi punti dell’area interessata dalle ricerche, nella convinzione di essere vicine al luogo in cui potrebbero trovarsi gli altri dispersi.

Vigili del fuoco al lavoro su più punti delle macerie

Le operazioni proseguono con il coinvolgimento di due squadre dei vigili del fuoco, impegnate contemporaneamente in più aree. La presenza degli operatori su diversi punti potrebbe portare anche al ritrovamento simultaneo di più dispersi. A fare il punto sulle ricerche è stato il comandante Burgio, che ha precisato: “non abbiamo ancora individuato il terzo corpo, stiamo lavorando perché riteniamo di essere vicini avendo due squadre su più punti, non è escluso che troviamo contemporaneamente gli altri dispersi”, ha precisato Burgio.

Proseguono le ricerche dopo il ritrovamento di Carmelo e Rosa Leone

Il lavoro dei soccorritori continua dopo il recupero dei corpi dei fratelli Carmelo e Rosa Leone. L’attenzione resta ora concentrata sugli altri dispersi e sui punti delle macerie in cui stanno operando le squadre. La smentita delle autorità ridimensiona quindi le informazioni diffuse inizialmente nella mattinata: nessun altro corpo, oltre a quelli già ritrovati, risulta al momento formalmente individuato o estratto.