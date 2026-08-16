Cosenza, donna morta davanti all’ospedale: rintracciato a Bari l’uomo ricercato

Secondo quanto apprende l’Adnkronos, è stato rintracciato a Bari, dove è ora in custodia dai carabinieri impegnati nelle indagini coordinate dalla procura di Castrovillari, l’uomo di origini albanesi ricercato subito dopo il ritrovamento del corpo di Ornella Forastefano, davanti all’ospedale di Trebisacce. La donna, 46 anni, riportava gravi lesioni e politraumi, forse provocati da un pestaggio, che non le hanno dato scampo. L’uomo, sul quale dal primo momento si sono concentrati i sospetti dei militari della compagnia Cassano allo Ionio, della tenenza di Trebisacce e del Nucleo Investigativo di Cosenza, è ora in caserma e la sua posizione al vaglio.