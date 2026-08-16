Cosenza, donna morta davanti all’ospedale: rintracciato a Bari l’uomo ricercato

Ornella Forastefano, 46 anni, era stata trovata senza vita davanti all’ospedale di Trebisacce con gravi lesioni e politraumi. L’uomo di origini albanesi è stato rintracciato dai carabinieri a Bari: la sua posizione è ora al vaglio degli investigatori

corridoio ospedale
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Secondo quanto apprende l’Adnkronos, è stato rintracciato a Bari, dove è ora in custodia dai carabinieri impegnati nelle indagini coordinate dalla procura di Castrovillari, l’uomo di origini albanesi ricercato subito dopo il ritrovamento del corpo di Ornella Forastefano, davanti all’ospedale di Trebisacce. La donna, 46 anni, riportava gravi lesioni e politraumi, forse provocati da un pestaggio, che non le hanno dato scampo. L’uomo, sul quale dal primo momento si sono concentrati i sospetti dei militari della compagnia Cassano allo Ionio, della tenenza di Trebisacce e del Nucleo Investigativo di Cosenza, è ora in caserma e la sua posizione al vaglio.

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