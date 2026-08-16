Tragedia in Calabria, donna uccisa dopo una brutale aggressione: ricercato il compagno

Una donna di 46 anni, Ornella Forastefano, è morta nella notte dopo essere stata vittima di una brutale aggressione ad Amendolara, nel Cosentino. Secondo quanto emerso dalle prime informazioni, la donna sarebbe stata selvaggiamente picchiata, riportando lesioni gravissime che non le hanno lasciato scampo. La vicenda è ora al centro di un’indagine dei Carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio, coordinata dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, che sta cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto e di chiarire ogni passaggio delle ultime ore di vita della donna.

Lasciata fuori dall’ospedale di Trebisacce

Dopo l’aggressione, Ornella Forastefano è stata portata all’ospedale di Trebisacce e lasciata all’esterno dell’ingresso della struttura sanitaria. Al momento non è ancora chiaro chi abbia accompagnato la donna in ospedale e, in particolare, se sia stato il compagno. Quando il personale sanitario si è accorto della presenza della 46enne, sono scattati immediatamente i soccorsi. I medici hanno tentato di intervenire, ma le lesioni riportate dalla donna erano troppo gravi e ogni tentativo di salvarle la vita si è rivelato inutile.

Il compagno è irreperibile e viene ricercato dai Carabinieri

Gli investigatori stanno adesso cercando il compagno della vittima, un cittadino albanese di 42 anni, che risulta al momento irreperibile. L’uomo viene ricercato dai Carabinieri per consentire agli inquirenti di chiarire la sua posizione nell’ambito della vicenda. Le indagini sono concentrate sulla ricostruzione della dinamica dell’aggressione e sulle circostanze nelle quali Ornella Forastefano è stata trasportata fino all’ospedale di Trebisacce. Gli accertamenti dovranno inoltre stabilire chi abbia lasciato la donna all’ingresso della struttura e cosa sia accaduto nelle ore immediatamente precedenti.

Indagini coordinate dalla Procura di Castrovillari

L’inchiesta è coordinata dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, mentre i Carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio stanno svolgendo gli accertamenti investigativi necessari per fare piena luce sulla morte della 46enne. Il quadro resta ancora in fase di definizione. Le informazioni disponibili indicano che la donna sarebbe stata vittima di una violentissima aggressione, ma sarà il prosieguo delle indagini a chiarire responsabilità, dinamica e ruolo delle persone coinvolte. Al centro dell’attività investigativa resta anche la ricerca del 42enne compagno di Ornella Forastefano, la cui posizione dovrà essere accertata dagli inquirenti.