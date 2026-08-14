Cinquefrondi, annullati tutti gli eventi estivi dei prossimi giorni dopo la tragedia che ha colpito la comunità

Di fronte alla tragedia che ha profondamente colpito la comunità di Cinquefrondi, l’Amministrazione Comunale esprime “con il cuore, la propria più sincera e sentita vicinanza alla famiglia e a tutti i cari della Vittima. Ci sono momenti in cui le parole sembrano non avere la forza necessaria per raccontare il dolore. Di fronte a una tragedia, ogni parola appare fragile e insufficiente. Restano il silenzio, il rispetto e la presenza, quella presenza che una comunità può offrire quando uno dei suoi figli viene colpito da una sofferenza così grande. In queste ore, l’Amministrazione Comunale si stringe con affetto e commozione attorno alla famiglia, condividendone il dolore e manifestando la propria piena solidarietà. A loro e a tutte le persone che stanno vivendo questo momento di profonda sofferenza va il nostro pensiero più sincero. Cinquefrondi vuole essere una comunità capace di fermarsi e di comprendere che, davanti a una tragedia, non può esserci spazio per la leggerezza e per la festa. Per questo, con grande rispetto e con la convinzione che sia doveroso raccogliersi nel silenzio, si comunica che tutti gli eventi previsti dal calendario estivo nei prossimi giorni saranno annullati”.

“È una decisione che nasce dal sentimento di vicinanza e rispetto nei confronti della famiglia e dal desiderio di interpretare il sentimento dell’intera comunità. In momenti come questo, sentiamo il bisogno di mettere da parte ogni iniziativa e di unirci, ciascuno a modo proprio, nel dolore e nella solidarietà. La nostra comunità, che tante volte si ritrova insieme nei momenti di festa, oggi vuole dimostrare di saper essere unita anche nei momenti più difficili. Il dolore di una famiglia diventa, in queste circostanze, un dolore che tocca tutti e che richiede rispetto, sensibilità e partecipazione. Alla famiglia e a tutti i suoi cari giunga l’abbraccio più sincero dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità di Cinquefrondi. In questo momento non servono grandi parole. Serve esserci, con discrezione, con rispetto e con il cuore vicino a chi soffre”, conclude la nota dell’amministrazione comunale.