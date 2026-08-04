Il premier Meloni interviene su carburanti, scuola e Campi Flegrei: tutte le misure approvate dal Cdm

La proroga delle misure contro il caro carburanti fino al 25 agosto è uno dei provvedimenti di maggiore impatto immediato approvati dal Consiglio dei ministri. Ad annunciarlo è stata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha illustrato anche gli interventi destinati ai Campi Flegrei e il piano di assunzioni a tempo indeterminato nella scuola per il prossimo anno scolastico. La decisione sui carburanti punta a contenere temporaneamente le conseguenze degli aumenti dei prezzi in una fase che la premier ha definito ancora complessa sul piano internazionale.

Dopo il 25 agosto tornerà operativo il meccanismo delle accise mobili, che il Governo continuerà a monitorare per valutare la necessità di eventuali nuovi interventi. Accanto al capitolo carburanti, il Consiglio dei ministri ha previsto nuove risorse e misure per i Campi Flegrei, con interventi rivolti alle famiglie colpite, alla sicurezza degli edifici e ai Comuni impegnati nella gestione della situazione. Sul fronte dell’istruzione, sono state autorizzate 46.642 assunzioni di docenti, comprese quelle di 10.810 insegnanti di sostegno, oltre all’ingresso di altre figure professionali del sistema scolastico.

Meloni: “cerchiamo di fare la nostra parte per contenere gli effetti dei rincari, in una fase internazionale ancora molto complessa”

“Oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato diversi importanti provvedimenti. Tra questi, abbiamo prorogato fino al 25 agosto le misure contro il caro carburanti. Cerchiamo di fare la nostra parte per contenere gli effetti dei rincari, in una fase internazionale ancora molto complessa. Dal 25 agosto entrerà nuovamente in vigore il meccanismo delle accise mobili, che continueremo a monitorare con attenzione per valutare ogni eventuale ulteriore intervento”, evidenzia il premier Giorgia Meloni. “Inoltre, abbiamo rafforzato gli interventi per i Campi Flegrei, con nuove risorse e misure a sostegno delle famiglie colpite, per la messa in sicurezza degli edifici e per aiutare i Comuni a gestire una situazione che continua a richiedere la massima attenzione. Abbiamo anche autorizzato le assunzioni a tempo indeterminato per il prossimo anno scolastico: 46.642 docenti, di cui 10.810 insegnanti di sostegno, oltre a dirigenti scolastici, personale educativo, insegnanti di religione e personale ATA. Un investimento importante che porterà nelle nostre scuole quasi 11.000 nuovi insegnanti di sostegno, per garantire maggiore continuità didattica, rafforzare l’inclusione e assicurare agli studenti con disabilità il supporto che meritano. Sappiamo che ci sono sfide che non si risolvono in un giorno. Per questo continueremo a seguire tutte queste situazioni con responsabilità, pronti a intervenire ogni volta che sarà necessario“, spiega Meloni.