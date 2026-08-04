Carburanti, nuovo taglio delle accise sul gasolio: riduzione di 17 centesimi al litro

Il Consiglio dei ministri avrebbe approvato un nuovo taglio delle accise sul gasolio, prorogando la misura fino al 25 agosto. La riduzione, secondo quanto si apprende da diverse fonti, resterebbe fissata a 17 centesimi al litro, considerando anche l’effetto dell’Iva. La decisione riguarda direttamente il costo del diesel e punta a mantenere in vigore, ancora per alcune settimane, lo sconto applicato sul prezzo finale pagato dagli automobilisti e dagli operatori economici al momento del rifornimento.

Accise sul gasolio, misura confermata senza variazioni

Secondo quanto riferito, il valore del taglio delle accise non cambierebbe. La riduzione resterebbe infatti pari a 17 centesimi al litro, compresa l’Iva. La scelta del Governo sarebbe dunque quella di intervenire sulla durata della misura, spostandone la scadenza al 25 agosto, senza modificarne l’entità economica. La proroga interessa una voce che incide direttamente sulla formazione del prezzo finale del carburante. Per automobilisti e imprese che utilizzano mezzi alimentati a diesel, la conferma dello sconto rappresenterebbe la prosecuzione di un beneficio già applicato.